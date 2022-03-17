نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك من التسوس.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان من الممكن أن يقوم به كل من يعاني من مشكلة الاصفرار بالأسنان، وهذا من خلال الاعتماد على مكونات من الطبيعة من الممكن من خلالها إزالة أي بهتان على الأسنان، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتحدث التفصيل عن أقوى المكونات التي لها القدرة على تخليص الأسنان تماما من أي اصفرار والتخلص أيضا من كل المشكلات التي تعتري الأسنان تتعلق بمستوى التصبغ وتواجد الطبقة الجيرية السطحية على الأسنان وفيما يلي المزيد من الوصفات التي تعزز من بياض الأسنان الطبيعي.

طرق تبيض الأسنان

القدرة على التبيض للأسنان بشكل طبيعي تكون من خلال استعمال مكونات طبيعية بسيطة يكون لها القدرة على الإزالة للجير والكلس على الأسنان، والتخلص بشكل نهائي من طبقة الجير التي تتواجد على الأسنان، ومن خلال الآتي في تلك السطور سنعرض وصفات لمكونات طبيعية لها دور في إزالة تصبغ الأسنان تماما، وتعتبر تلك الوصفات الآتية هي الأكثر مثالية لتخلص تماما من أي لون باهت وظهور الأسنان بمظهر صحي بدون أي مكونات خطيرة على الأسنان.

تبيض الأسنان بالكركم

الكركم من المكونات الطبيعية والأعشاب التي تساعد في حماية الأسنان تماما من التصبغ، والتخلص من الجير والبهتان على سطح المينا، وبالتالي تتخلص الأسنان من المظهر الغير صحي حيث يمكن استعمال مكون الكركم مع الليمون والفرك الجيد للأسنان، ومن ثم يتم التخلص نهائيا من بكتيريا الفم المتسببة في اللون السيئ.

تبيض الأسنان بالفحم

الفحم من المكونات الممتازة والتي من الممكن أن تسحق جيدا وتستعمل البودرة الخاصة بها في الفرك الجيد للأسنان وهذا للتخلص من أي تواجد للون الأصفر على الأسنان، ومن الممكن أن تستعمل تركيبة الفحم البسيطة في حماية الفم من النمو البكتيري المتسبب في الروائح السيئة للفم، ومن الممكن تفريش الأسنان بتلك الكمية من بودرة الفحم يوميا وهذا من خلال تدليك الأسنان يوميا بالفحم للتخلص من أي جير على الأسنان.

تبيض الأسنان بقشور الليمون

من الطرق السهلة والمتاحة، والتي تساعد في الحصول على الأسنان بيضاء ناصعة وخالية من أي اصفرار كما أن الليمون مطهر قوي للفم يزيل البكتيريا ويبيض مينا الأسنان.