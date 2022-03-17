بأسرار المطاعم.. طريقة عمل البرجر علي أصولة وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من ماكدونالدز

طريقة عمل البرجر هو من أشهر الأكلات العالمية وخاصة في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تشتهر بصناعة ساندويتش البرجر، والذي يتعبر من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، فهو يعتمد على اللحم المفروم الناضج واللذيذ، كما البرجر من الأكلات الشعبية التي تعتمد عليها مطاعم كبيرة وفخمة بأكملها، حيث يعد ساندويتش البرجر هو الأكلة الرئيسية لتلك المطاعم، وذلك بسبب شهرته الواسعة، كما أن تحضيره لا يستغرق الكثير من الوقت، وتعتبر الطريقة التالية من أسهل الطرق لتحضير البرجر اللذيذ.

طريقة عمل البرجر

تعتبر هذه الطريقة هي الأفضل والأشهر في مجال تحضير شرائح البرجر الساخنة، حيث يتم تنفيذ ما يلي:

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم.

ملعقة من البقسماط المطحون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسمر

ملعقة من البهارات.

ملعقة من بودرة الثوم وبودرة البصل.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقة من الباكينج بودر.

بيضة مخفوقة.

2 بصل مفروم ناعم.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بتشكيل الخليط على شكل البرجر الدائري.

نقوم بتركه في الثلاجة ليتجمد لمدة نصف ساعة.

نقوم بتحمير البرجر اللذيذ في الزيت الساخن.

يتم تقليب البرجر بعد 3 دقائق من وقت تسويته.

طريقة عمل البرجر مثل المطاعم

يعتبر البرجر من الأكلات الجميلة واللذيذة التي يفضلها الناس، ولكن أهم ما يميز ساندويتش البرجر هو مكونات الساندويتش وهي كما يلي:

المكونات

4 شرائح من البرجر الساخن.

4 قطع خبز فينو دائري أو ما يسمى بالكيزر أو

خبز البرجر.

شرائح طماطم.

شرائح بصل.

شرائح فلفل.

شرائح من الخس.

شرائح من الخيار المخلل

شرائح جبن رومي.

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طريقة التحضير