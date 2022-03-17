نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المطاعم.. طريقة عمل البرجر علي أصولة وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من ماكدونالدز في المقال التالي
طريقة عمل البرجر هو من أشهر الأكلات العالمية وخاصة في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تشتهر بصناعة ساندويتش البرجر، والذي يتعبر من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، فهو يعتمد على اللحم المفروم الناضج واللذيذ، كما البرجر من الأكلات الشعبية التي تعتمد عليها مطاعم كبيرة وفخمة بأكملها، حيث يعد ساندويتش البرجر هو الأكلة الرئيسية لتلك المطاعم، وذلك بسبب شهرته الواسعة، كما أن تحضيره لا يستغرق الكثير من الوقت، وتعتبر الطريقة التالية من أسهل الطرق لتحضير البرجر اللذيذ.
طريقة عمل البرجر
تعتبر هذه الطريقة هي الأفضل والأشهر في مجال تحضير شرائح البرجر الساخنة، حيث يتم تنفيذ ما يلي:
المكونات
- نصف كيلو لحم مفروم.
- ملعقة من البقسماط المطحون.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسمر
- ملعقة من البهارات.
- ملعقة من بودرة الثوم وبودرة البصل.
- ملعقة من القرفة.
- ملعقة من جوزة الطيب.
- ملعقة من الباكينج بودر.
- بيضة مخفوقة.
- 2 بصل مفروم ناعم.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بتشكيل الخليط على شكل البرجر الدائري.
- نقوم بتركه في الثلاجة ليتجمد لمدة نصف ساعة.
- نقوم بتحمير البرجر اللذيذ في الزيت الساخن.
- يتم تقليب البرجر بعد 3 دقائق من وقت تسويته.
طريقة عمل البرجر مثل المطاعم
يعتبر البرجر من الأكلات الجميلة واللذيذة التي يفضلها الناس، ولكن أهم ما يميز ساندويتش البرجر هو مكونات الساندويتش وهي كما يلي:
المكونات
- 4 شرائح من البرجر الساخن.
- 4 قطع خبز فينو دائري أو ما يسمى بالكيزر أو
- خبز البرجر.
- شرائح طماطم.
- شرائح بصل.
- شرائح فلفل.
- شرائح من الخس.
- شرائح من الخيار المخلل
- شرائح جبن رومي.
- صوص مايونيز
- صوص كاتشب
- صوص مستطرد
طريقة التحضير
- نقوم بقطع الخبز من المنتصف بالسكين.
- ثم نقوم بدهن الخبز من المنتصف بصوص المايونيز والكاتشب والمستردة.
- نقوم برص شريحة من البرجر، وفوقها شرائح من البصل والفلفل والطماطم والجبن، ثم شريحة أخرى من البرجر.
- نقوم بوضع كل المحتويات فوق الخبز، ثم نغطي الحشو الذي قمنا برصه بقطعة الخبز التي تم قطعها مسبقا.
- يتم تناول البرجر اللذيذ مع البيبسي والبطاطس المقلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسرار المطاعم.. طريقة عمل البرجر علي أصولة وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من ماكدونالدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.