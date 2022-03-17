نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تتبيلة الكفتة الصحيحة مع عمل الكفتة المشوية على الفحم وعلى الجريل وسرنجاحها وتماسكها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الكفتة المشوية من الأكلات الشهية واللذيذة وذات مذاق رائع.كما ان الكفتة من الأكلات الغنية بالبروتينات والفيتامينات والكثير من العناصر مما يجعلها وجبة هامة وضرورية. وتعد الكفتة من الأطعمة التى ترغب الكثير من ربات البيوت فى تحضيرها فى المنزل. ولكنها لا تكون مثل التى تباع فى المطاعم وترغ ربات البيوت فى معرفة افضل الطرق التى يمكن بها تحضير الكفتة على طريقة المطاعم بنفس الطعم الشهى واللذيذ. وفى السطور التالية سوف نوضح طريقة عمل الكفتة المشوية بنفس طريقة المطاعم مع مكونات التتبيلة المميزة والرائعة.

خطوات تحضير الفتة المشوية فى المنزل

تعتبر المكونات اللازمة لعمل الكفتة المشوية سواء على الفحم او على الجريل من المكونات البسيطة والسهلة وكذلك التوابل والبهارات المستخدمة حيث لا تحتاج الكفتة الى الكثير من البهارات والتى قد تغطى على طعم الكفتة نفسها. ومن السهل على ربات البيوت عمل الكفتة فى المنزل باتباع المقادير اللازمة ونوضح فى الخطوات التالية سر نجاح الكفتة وتماسكها ومكونات التوابل والبهارات وطريقة التحضير الشهية والمميزة بنفس طريقة المطاعم.

مقادير الكفتة والبهارات

فى الحقيقة تستخدم الكثير من الصفحات وصفات متداولة منقولة من صفحات اخرى دون معرفة الخلطة الصحيحة والفعلية التى تستخدم فى المطاعم. ولكن فى هذا المقال سوف انقل مكونات الخلطة البسيطة التى تستخدم فى الكفتة المشوية بنفس طريقة المطاعم بنفس الطعم الشهى واللذيذ.

مقدار كيلو من لحم الضان الطازج المفروم او اللحم البقرى.

ثم ثلث كيلو من دهن او لية الغنم.

كذلك حبتان من البصل المفروم.

ايضا ملعقتان من الفلفل الأسود.

مع ملعقة ونصف كبيرة من الملح.

كذلك ملعقة من بهارات اللحم.

ثم ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

هذة هى مكونات الكفتة المشوية فى المطاعم. ويجب عدم المبالغة فى التوابل او وضع مكونات اخرى اذا كنتى ترغبين فى الحصول على نفس طريقة المطاعم.

خطوات وطريقة عمل الكفتة المشوية

تجهيز الكفتة

يتم خلط جميع البهارات على اللحم المفروم مع الدهن ماعدا البصل المفروم.

نقوم بعصر البصل المفروم فى طبق واضافة رشة خفيفة من الملح والفلفل الأسود على عصير البصل.

تقليب وعجن البهارات مع اللحم المفرومة مع الدهن بعض الوقت حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

تبلل اليد من عصير البصل والفلفل الاسود والملح ويتم تشكيل عجينة اللحمة المفرومة على الاسياخ الخاصة بالفحم.

مع الضغط على اللحم على الاسياخ جيدا وخاصة الاطراق ويسمى قفل الأطراف وتقفل بشكل جيد على الاسياخ بالضغط الجيد باليد.

توضع أسياخ اللحمة فى الفريزر حتى تتبل و تتماسك جيدا لمدة لا تقل عن ثمانى ساعات.

طريقة التسوية على الفحم

إشعال الفحم جيدا فى الشواية الخاصة و نضع اسياخ الكفتة على الشواية مباشرة او على شبك الشواية حسب الرغبة.

تقلب الكفتة على كل الجوانب حتى تأخذ اللون البنى او المحمر وترفع من على الفحم وتقدم بجانب السلطات والخبز والطحينة.

هذة هى طريقة المطاعم بالتفصيل وهى افضل الطرق على الاطلاق لطعم ومذاق رائع وشهى.

طريقة التسوية على الجريل

توضع أسياخ الكفتة على الجريل بعد تسخينه جيدا مع التقليب حتى تأخذ اللون المحمر او البنى وتقدم بعد ذلك.