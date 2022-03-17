نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الجليتر وكيفية وضعه واستخداماته لمكياج رقيق وناعم بالخطوات كالمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو الجليتر وكيفية وضعه ؟ من أكثر الأسئلة التي تبحث عنها عدد كبير من النساء، خاصًة وأنه أصبح موضة جديدة في الآونة الأخيرة، وسواء نال على إعجابكِ او لا، فلا أحد يستطيع إنكار أن المكياج اللامع له تأثير سحري قادر على جذب الأنظار له، لأنه يجعل المرأة مختلفة في كل شيء، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ أبرز التفاصيل عن الجليتر، وكيفية وضعه، وما هي استخداماته، وكيفية لصق الجليتر، وأخيرًا ما هي أهم خطوات تطبيق مكياج جليتر لامع؟

ما هو الجليتر وكيفية وضعه؟

كان في البداية الكونتور وكيفية تطبيقه، والطريقة الصحيحة لنحت الوجه به، هي أكثر ما تبحث عنه المرأة، ولكن مؤخرًا أصبح الجليتر مؤخرًا الأكثر بحثًا لأنه اتجاه وأسلوب جديد للمكياج يجعل البشرة تبدو أكثر شبابًا، ومختلفة بفضل تأثير لون الجليتر الذهبي أو أي لون يمكن استخدامه منه.

الجليتر يستخدم بعد كريم الأساس، يتم تطبيقه من أجل إلقاء الضوء على مناطق معينة من الوجه مثل عظام الوجنتين أو عظام الفكين بإضاءة سائلة، كما يتوفر منه أيضًا الجليتر البودرة، كلهما يمكن تطبيقه على منطقة الوجنتين أو مكياج العيون، وأصبح الجليتر نوعًا من أدوات المكياج لا غني عنه خاصًة في الحفلات والمناسبات الليلية.

الجليتر في المكياج؟

معناه اللمعان والتي تضيف للوجه تميز وتألق لا مثيل له، القليل منه قادر على أن يغير الإطلالة كليًا.

ويتم تطبيق كريم أساس لامع في الخطوة الأولى، ثم تطبيق خافي العيوب، البودرة.

وبعدها يتم تطبيق خافي عيوب تحت العين، وايضًا مع الحرص على أن تكون تلك المنتجات مضيئة أيضًا.

وأفضل قاعدة مضيئة هي NYX Professional Make Up Glitter Primer لتطبيقه على الجفن.

والمميز فيه أنه ثابت لمدة طويلة تكاد تصل إلى 24 ساعة، ويمكنك تطبيقه باستخدام أطراف أصابعك أو بإستخدام الفرشاة.

استخدامات الجليتر

بعض النساء تظن أن الجليتر أمرًا مبهرج أو أنه لا يجوز تطبيقه أثناء الخروج في فترة النهار، ولكن هل تعلمين سيدتي ان استخدامات الجليتر أيضًا تساعد في الخلط بين أدوات المكياج النهارية والليلية.

وايضًا يمكن استخدامه على كظلال للعيون أو للتطبيق على الشفاه، وعلى الوجنتين، أو لإضافة لمعان على الجفن السفلي، أو لتطبيق المكياج اللامع لكل أجزاء الوجه.

مكياج جليتر

يتوفر أدوات مكياج جليتر، يجب معرفة طريقة استخدام كلًا منها، وأيضًا ما هي وظيفتها للحصول على الإطلالة الأروع بدون شكل مبالغ فيه، حيث يوجد جليتر الحواجب والجفون، وتطبيقه يتم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

يجب تمشيط الحاجبين للأعلى باستخدام مشط فرشاة، مع الحرص على ملء الفراغات بالقلم أو الحل.

ثم رسم سهم أسود كلاسيكي ووضع الجليتر على الزاوية الخارجية ومزجه مع السهم الأسود.

يجب التخلص من بريق اللون بالخلط، عن طريق وضع الصبغة الكريمية على الخدين، ويفضل اختيار لون خوخي، برقوقي، زهري.

واحرصي على مزج الصبغة مع أحمر الخدود، ويمكنك استخدام ملمع الشفاه، وأفضل نوع يمكنك استخدامه هي Krygin Cosmetics Glass Gloss.

أنواع جليتر العيون

الآن أصبحت شركات التجميل تسعى في توفير أنواع جليتر العيون المختلفة، والتي تساعد المرأة في الحصول على الإطلالة التي تتمناها، وتلك أفضل أنواع جليتر العيون الأكثر شعبية ومبيعًا، ونالت على إعجاب الكثير من النساء مثل:-