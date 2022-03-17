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فرد الشعر الخشن، نعتقد جميعاً أن الكيراتين المخصص لفرد الشعر هو تلك المواد الكيميائية الموجودة في صالونات العناية بالشعر أو تلك التي تٌباع في المحلات التجارية، لكن في الحقيقة يمكن عمل كيراتين في المنزل من مواد طبيعية لا تضر البشرة أبداً، لهذا ننصح الجميع باستخدام أحد الوصفات التالية والمواظبة على تطبيقها لفرد الشعر والحصول على نتيجة مرضية دون الإضرار بالشعر بعد ذلك كما يحدث عند تطبيق الكيراتين الكيميائي. ارخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المكونات ربع كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير نقوم بخلط المكونات السابقة جيداً ثم نضع الخليط في الثلاجة لليلة كاملة، وفي اليوم التالية نقوم بتطبيق الخليط على الشعر بالكامل لمدة نصف ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر أو البارد والقليل من الشامبو الخالي من الكبريت، نقوم بتكرار هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين للحصول على نتيجة مرضية.

يمكن مضاعفة مقدار المكونات السابقة في حالة الشعر الطويل والكثيف حتى يغطي الخليط جميع الشعر من الجذور حتى الأطراف. وصفة البيض والموز لفرد الشعر الخشن المكونات حبتين من البيض.

حبة متوسطة من الموز. طريقة التحضير نقوم بهرس الموز ونضيف له البيض ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نقوم بتوزيع الخليط على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ثم نغطيه ونتركه لمدة ساعتين ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت، هذا الخليط لا يفرد الشعر فقط بل يعطيه نعومة فائقة.

تظهر من أول استخدام ومع المواظبة على تكراره مرة أو مرتين في الاسبوع نحصل على نتيجة رائعة. فرد الشعر الخشن بالخميرة المكونات حبة من البيض.

ربع كوب من النشا.

كيس خميرة جافة.

ربع كوب من خل التفاح. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات السابقة ثم نوزعها على الشعر بالكامل ونتركه لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت، ثم نكرر هذا الخليط علي الشعر مرة واحدة فقط في الأسبوع وذلك للحصول علي شعر ناعم واملس . عمر شويل - جدة بديل الكيراتين.. ارخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين بدون اي مواد كيميائية - ثقفني

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