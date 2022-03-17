بدون نقطة مياه فكرة عبقرية لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي 7 كرنبات في دقائق بدون تعب

تقطيع الكرنب وسلقة بسرعة الصاروخ من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة من الممكن أن يتم اتباعها للحصول على أفضل نتيجة للكرنب المقطع وفي منتهى السهولة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم التفاصيل التي تتعلق بالتقطيع وفي منتهى السرعة للورق من الكرنب، ومن السهل التقطيع والسلق بعد ذلك في خطوات تسرع من التقطيع، والسلق وبالتالي يحضر المحشي بسرعة ومن خلال ما يلي الزيد عن التقطيع والسلق السريع للكرنب.

تقطيع الكرنب وسلقة بسرعة الصاروخ

تقطيع الكرنب وسلقة بسرعة من الأمور التي تهتم بمعرفتها كل ربة منزل تبحث عن الطريقة الأفضل والأسرع للورق، ومن أهم الخطوات المتبعة للتقطيع الأسرع ما يلي:

الخطوة الأولى تكون باستعمال فلانشة التقطيع واستخدام الكرنبة المراد تقطيعه بوضعها على الفلانشة.

بعد أن يتم عمل إزالة للرأس توضع الكرنبة في وضع يكون مقلوب.

السكين يستعمل في التقطيع للكرنبة في شكل مربعات.

من المفضل عدم تفكيك ورق الكرنب بعد التقطيع حيث يكون من السهل سلقه بتلك الطريقة.

سلق الكرنب بسرعة الصاروخ

إليك أفضل طريقة من الممكن أن تقومي من خلالها بالسلق السريع لورق الكرنب ومن أهم الخطوات الأساسية لسلق الكرنب بسرعة ومن دون الماء ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال الورق المقطع بالطريقة المذكورة سلفا ويتم استعمال كيس حراري يوضع فيه الورق ويتم السلق بالميكرو ويف.

لا بد وأن يكون الكيس الحراري محكم الغلق تماما على الكرنب، والكيس يكون مفرغ من الهواء حتى يتم السلق بمنتهى السهولة.

قومي بعد مرور ثلاث دقائق بفتح فرن الميكرو ويف ومن ثم يتم إخراج الكيس الحراري وفتحه وتقليب الورق جيدا ثم إرجاعه للفرن مرة أخرى لدقيقتين حتى تماما التسوية.

بعد أن يتم السلق بتلك الطريقة من الممكن حشو الكرنب ولفه بعد أن يبرد تماما ويتخلص من كل الماء الزائد فيه ومن الممكن استعمال وعاء ملائم ونضع فيه الورق مع تغطيته بمناديل مبللة بالماء ليسلق بالميكرو ويف حال عدم توفر الكيس الحراري.

الكرنب من أكثر أنواع الأكلات التي يحبها الجميع ولكي تحصلي على كرنب مستوي في وقت قصير جدا يجب أن تقومي بوضع الكرنب في الميكروف فهو يعمل بشكل كبير علي تسوية الكرنب بسرعة الصاروخ بدون اي مجهود إطلاقا يجب أن تقومي بإتباع هذه الطرق التي قمنا بذكرها في المقال لكي تحصلي على كرنب في دقائق بدون تعب يمكنك عمل ألذ انواع الكرنب بسهولة جدآ وأيضا الحصول على الكرنب المطلوب.