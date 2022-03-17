بسكوت جوز الهند الهش برائحته التي لاتقاوم

بسكوت جوز الهند الهش براحته الشهية الجميلة، سنعرض اليوم بالتفصيل بالطريقة الصحيحة الأكثر نجاحا، بتناوله بين الوجبات أو في العشاء أو مع مشروبك المفضل وسط ضيوفك وأولادك وعائلتك، ليضيف المزاج الطيب للأوقات، وللتمتع بفوائد جوز الهند الكثيرة، والاستفادة من الألياف و البروتينات التي يمد الجسم بها.

بسكوت جوز الهند الهش اللذيذ

للتمتع بفوائد جوز الهند علينا إدخاله في وجباتنا، حيث يعمل جوز الهند على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحسن من عملية الهضم، كما يعمل على التخلص من فطريات الفم والرائحة الكريهة للفم، ويزيد من مناعة الجسم وتعزيز الجهاز المناعي.

يدخل جوز الهند في الكثير من وصفات التجميل، لما له من فوائد في العناية بالشعر والبشرة، وذلك لاحتوائه علي أهم الفيتامينات المهمة للبشرة والشعر و الأحماض الدهنية سريعة الامتصاص.

يستخدم زيت جوز الهند أيضا في العديد من وصفات فرد الشعر، و أيضا تباع روح جوز الهند لإضافة النكهة القوية و الرائحة المميزة له، في وصفات الكعكات و البسكوت المختلفة.

المكونات المطلوبة

كوب من جوز الهند.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من اللبن الحليب.

عدد 2 بيضة.

كوب واحد من السكر الأبيض.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بسكوت جوز الهند

في وعاء كبير نقوم بخفق الزبدة مع السكر جيدا حتي تمام التمازج، ونحصل علي اللون الأبيض للمزيج. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا واللبن الحليب ونخلطهم جيدا. في نفس الوعاء نقوم بإضافة المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم لنحصل على قوام لزج نسبيا للعجين البسكوت، يمكننا إضافة القليل من الدقيق للمساعدة على تشكيل العجين. يدخل البسكوت الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة من 20 ل 25 دقيقة، حتي يحصل جوز الهند علي اللون الذهبي المقرمش. يشكل العجين على هيئة كرات صغيرة ويتم الضغط عليها بالشوكة، و ذلك للحصول على الشكل التقليدي لبسكوت جوز الهند اللذيذ. يمكنك إستبدال جوز الهند بالشيكولاتة الخام، و الاستمتاع بعمل كوكيز الشيكولاته بنفس المكونات، و طريقة التحضير أيضا، للتنويع وتغير أنواع التحلية، ومع الوقت ستتمكنين من طريقة التحضير وحفظ المكونات، لتكون من أسهل الوصفات في مطبخك.

وبهذا تحصلين على بسكوت جوز الهند الهش برائحته الشهية الجميلة، ومن الممكن تزينه بالكريز أو المربى، ويقدم مع الشاي أو مشروبك المفضل في الصباح والمساء.