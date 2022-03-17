بخلطة المحشي السرية أعملي محشي ورق العنب بالارز على أصوله بالطريقة المصرية بطعم وريحة جنان

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من أنواع المحاشي المرغوب في تناولها كثيرا من قبل معظم الناس في العديد من الدول وخاصة الدول العربية هو محشي ورق العنب، فهذا المحشي يتميز بطعم لذيذ وشهي جدا وعادة يتم حشوه بخلطة من الأرز، فهذه الخلطة تختلف تماما عن خلطة محشي الكرنب فقد نجد عدد من السيدات يضيفون إلى خلطة ورق العنب قطع من اللحمة أو اللحمة المفرومة، فهي تعطيه مذاق أجمل ورائحة جذابة وغالبا تواجه معظم الأمهات مشكلة في لف ورق العنب، ولكن في هذا المقال سوف نقدم إليكي أسهل وأسرع طريقة للف ورق العنب.
مكونات محشي ورق العنب بالأرز
يعتبر ورق العنب من أحلى وأشهى أنواع المحاشي فقد نجد الكثير من الأشخاص يقدمون محشي ورق العنب في العزائم، حيث أنه يتسم بطعم لذيذ جدا وله رائحة جذابة ومميزة وطريقة تحضيره سهلة ومن الممكن أن نحتفظ بورق العنب في الفريزر لفترة طويلة ولكن لابد من أن يتم سلق ورق العنب مع مراعاة أن لا يتم سلقه جيدا لكي نحتفظ به لأطول فترة ممكنة.
- ربع كيلو من ورق العنب.
- كمية مناسبة من الماء.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- نصف حزمة من الشبت المفروم.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- رشة بسيطة من بهارات اللحمة والبابريكا والسكر.
طريقة عمل محشي ورق العنب بالأرز
- نقوم أولا بسلق ورق العنب فنحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان، ثم نحضر ورق العنب ويتم وضعه فوق بعض ليكون على شكل طبقات متماسكة.
- وعند غليان الماء نضع طبقات ورق العنب بنفس الشكل فعند وضعها في الماء يتم تماسكها في بعض جيدا ونتركها لمدة دقيقة واحدة ويتم إخراجه ووضعه في مصفاه.
- وبعد الإنتهاء من سلق ورق العنب نحضر الخلطة فهي من خلال إحضار طبق عميق ونضع به البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ثم نضع الطماطم ويتم تقطيعه بنفس الشكل ونضيف الجزر المبشور والكزبرة الخضراء والشبت والأرز ويتم وضع الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والبابريكا والسكر وبهارات اللحمة.
- وبعد ذلك يتم إضافة اللحمة المفرومة والزيت النباتي ويتم تقليبهم مع بعض ونحضر ورق العنب ونضع في كل ورقة كمية من خلطة الأرز ويتم لفه ليكون على شكل أصابع، ونضعهم في إناء كبير وبعد الإنتهاء نضعه على النار ونضيف إليه كمية من الشوربة ونتركه حتى يتم تسويته.
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