نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق مجربة لتخسيس الجسم كله في أسبوع بدون رجيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشكلات في مجتمعنا هي مشكلة الوزن الذائد، وتعد السمنة أمر مزعج جدا لدى العديد من الأشخاص بسبب المظهر الغير ملائم، ويؤدي الوزن الزائد إلى عديد من الأمراض مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ودهون الكبد، واليوم سنقدم لكم عدة نصائح لتخسيس الجسم كله بدون رجيم.

تقليل الكربوهيدرات وزيادة البروتين لتقليل الوزن

يجب تقليل العناصر الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات، فذلك يعمل على تقليل الوزن وتحسين الصحة بشكل عام، ويجب الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين لتحفيز عملية الأيض الغذائي وسد الشهية.

ممارسة التمارين الرياضية للتخسيس

يجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لأنها تؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية، ويجب عدم ممارسة التمارين الشاقة جدا حتى لا يشعر الفرد بالجوع بشكل كبير.

تغيير النظام الغذائي لمدة أسبوع لتخسيس الجسم

يجب أن يبتعد الشخص الذي يريد إنقاص وزنه عن المقليات لأنها تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والسعرات الحرارية، ويجب الإبتعاد عن التوابل والصلصات المليئة بالدهون، والابتعاد عن المشروبات الغازية.

تناول الطعام كل أربع ساعات للتخسيس

إذا قام الشخص بتناول وجباته كل أربع ساعات ولكن بكميات قليلة، سيساعده هذا الحرق المستمر، ويقلل من الشعور بالجوع، ويمكنه تناول الفاكهه او المكسرات أو خضروات بدلا من الأطعمة الدسمة.

تجنب السكر المحلي للتخسيس

لابد أن يتجنب الشخص الذي يريد إنقاص وزنه جميع العصائر التي تحتوي على محليات من السكر الصناعي، ويفضل عند تناول الشاي أو القهوه تجنب وضع الكثير من السكر والاكتفاء بملعقة فقط.

شرب الماء والمشروبات الساخنة للتخسيس

يجب الإكثار من تناول الماء يوميا لأنه يساعد على حرق الدهون، ويجب شرب ما يقرب من ثمانية أكواب من الماء يوميا، ويجب شرب كمية من الماء الدافئ على الريق بها ملعقة عسل ونصف لمونه، مما يساعد على حرق الدهون.

تناول كميات من الخضروات والفواكه للتخسيس

يجب الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية خلال اليوم، فكلما شعرنا بالجوع نأخذ ثمرة من الفاكهه كالبرتقال أو التفاح، وتجنب الأطعمة الدسمة.