بأقل تكلفة أعملي التونة المعلبة على أصولها بمكونات مظبوطة وصحية وبطعم زي الجاهزة وتحدي

تعد التونه من انواع المعلبات التى نعتمد عليها كوجبة سريعه، لذلك تبحث دائما ربات المنزل عن طرق تحضيرها حتى تضمن نظافة مكوناتها، تقدم التونه بطرق كثيرة ومختلفه يمكن تحصيرها مع الخضروات ويمكن تحضيرها بالصلصة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل التونه المعلبه فى المنزل.

طريقة عمل التونة المعلبة

تعد التونه من انواع الوجبات السريعه التى نلجأ اليها عند انشغال يومنا فى اشياء كثيرة مما يجعلنا لا نقدر على تحضير الطعام فنقوم بتحضير علبة التونه مع الليمون والبصل والخبز الصابح، ومن الممكن لنا ان نقوم بتحضير التونه فى المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهله، لذالك نقدم لكم اليوم طريقة عمل التونه مثل المعلبات تماما فى المنزل.

المكونات

سمكة تونه متوسطة الحجم.

بصلة صغيرة الحجم مقطعة الى شرائح.

٣فصوص من الثوم.

جزرة مقطعة شرائح.

شرائح ليمون.

٢معلقة كبيرة من عصير الليمون.

زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكمون.

نصف كوب من الماء المغلى.

٢ عود من الكرفس.

الطريقة

فى قدر على نار هادئة تماما نضع الكرفس مع الجزر والثوم والبصل والكمون.

نضف اليهم الماء المغلى.

نضع على القدر مصفاة مدهونه بقليل من الزيت.

نقوم بوضع شرائح سمكة التونه على المصفاه.

نضف اليها شرائح الليمون مع الملح.

نقوم بتغطية سمك التونه بواسطة ورق الفويل.

نتركها بدون ان نرفع من فوقها الغطاء لمدة ساعة مع متابعة الماء اذا احتجنا الى ذيادته.

بعد مرور ساعه نرفع الغطاء ونختبرالسمك بواسطة الشوكه.

عند التاكد من تسويته جيدا يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما.

نقوم بخلى السمك تماما من الشوك والجلد.

نحضر برطمان زجاجى ونتأكد من تجفيفه جيدا.

نضع التونه فى البرطمان ثم نضف اليه زيت الزيتون مع عصير الليمون.

نغلق البرطمان جيدا ويحفظ فى الثلاجة حتى تحضر للاستخدام.

طريقة عمل سلطة التونه

المكونات

تونه مجهزه.

شرائح من البصل.

ملح وكمون.

عصير ليمون.

طماطم شيرى.

شرائح من الفلفل الالوان.

٢معلقة من زيت الزيتون.

نصف معلقة صغيرة من الزعتر.

الطريقة