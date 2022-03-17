نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل تكلفة أعملي التونة المعلبة على أصولها بمكونات مظبوطة وصحية وبطعم زي الجاهزة وتحدي في المقال التالي
تعد التونه من انواع المعلبات التى نعتمد عليها كوجبة سريعه، لذلك تبحث دائما ربات المنزل عن طرق تحضيرها حتى تضمن نظافة مكوناتها، تقدم التونه بطرق كثيرة ومختلفه يمكن تحصيرها مع الخضروات ويمكن تحضيرها بالصلصة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل التونه المعلبه فى المنزل.
طريقة عمل التونة المعلبة
تعد التونه من انواع الوجبات السريعه التى نلجأ اليها عند انشغال يومنا فى اشياء كثيرة مما يجعلنا لا نقدر على تحضير الطعام فنقوم بتحضير علبة التونه مع الليمون والبصل والخبز الصابح، ومن الممكن لنا ان نقوم بتحضير التونه فى المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهله، لذالك نقدم لكم اليوم طريقة عمل التونه مثل المعلبات تماما فى المنزل.
المكونات
- سمكة تونه متوسطة الحجم.
- بصلة صغيرة الحجم مقطعة الى شرائح.
- ٣فصوص من الثوم.
- جزرة مقطعة شرائح.
- شرائح ليمون.
- ٢معلقة كبيرة من عصير الليمون.
- زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- معلقة صغيرة من الكمون.
- نصف كوب من الماء المغلى.
- ٢ عود من الكرفس.
الطريقة
- فى قدر على نار هادئة تماما نضع الكرفس مع الجزر والثوم والبصل والكمون.
- نضف اليهم الماء المغلى.
- نضع على القدر مصفاة مدهونه بقليل من الزيت.
- نقوم بوضع شرائح سمكة التونه على المصفاه.
- نضف اليها شرائح الليمون مع الملح.
- نقوم بتغطية سمك التونه بواسطة ورق الفويل.
- نتركها بدون ان نرفع من فوقها الغطاء لمدة ساعة مع متابعة الماء اذا احتجنا الى ذيادته.
- بعد مرور ساعه نرفع الغطاء ونختبرالسمك بواسطة الشوكه.
- عند التاكد من تسويته جيدا يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما.
- نقوم بخلى السمك تماما من الشوك والجلد.
- نحضر برطمان زجاجى ونتأكد من تجفيفه جيدا.
- نضع التونه فى البرطمان ثم نضف اليه زيت الزيتون مع عصير الليمون.
- نغلق البرطمان جيدا ويحفظ فى الثلاجة حتى تحضر للاستخدام.
طريقة عمل سلطة التونه
المكونات
- تونه مجهزه.
- شرائح من البصل.
- ملح وكمون.
- عصير ليمون.
- طماطم شيرى.
- شرائح من الفلفل الالوان.
- ٢معلقة من زيت الزيتون.
- نصف معلقة صغيرة من الزعتر.
الطريقة
- فى وعاء عميق نضع التونه ونفتتها تماما.
- نضف اليهم الطماطم الشيرى وشرائح البصل والفلفل الالوان.
- فى وعاء صغير نقوم بتحضير التتبيله.
- نضع زيت الزيتون مع الليمون والزعتر والملح والكمون ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نضع هذا الخليط على السلطة ونقلبهم جيدا.
- نفرغ سلطة التونه فى سرفيس التقديم ونضف على الوجه القليل من البقدونس للتزين.
- يمكن تقديم سلطة التونه مع البطاطس المقليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل تكلفة أعملي التونة المعلبة على أصولها بمكونات مظبوطة وصحية وبطعم زي الجاهزة وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.