دلكة الترمس السحرية لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله وإزالة البقع الداكنة من أول دلكة

يعتبر ماسك الترمس من الماسكات القوية والسحرية والتي تساعد بشكل كبير على تبييض الجسم والتخلص من السواد الذي يوجد في بعض المناطق بالجسم، ومن ضمنها هي منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني وكذلك الركب والأكواع والرقبة أيضا فكل هذه المناطق تحتاج إلى التفتيح فكل فتاة وإمرأة ترغب في أن تحصل على جسم أبيض كالثلج، وتكون لون بشرة الجسم موحدة فدائما تواجه أغلبية الفتيات مشكلة أو صعوبة في تبييض المناطق الداكنة بالجسم، فهذا يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها فمن المعروف أن لون البشرة سواء الوجه أو الجسم يعد من الأمور الضرورية والهامة في حياة كل إمرأة.

لذلك هي تسعى وتبحث عن أي شيء يساعدها على تفتيح الجسم في وقت سريع فهذا الشيء يحدث من خلال إستخدام ماسك الترمس، فلا داعي لإستعمال كريمات التفتيح لأنها ضارة جدا علي الجلد نظرا لإحتوائها على مواد تتلف البشرة تماما، ولكن هذا الماسك سريع جدا في نتيجته وسهل في تحضيره ومكوناته بسيطة وممكن أن تتوافر في أي مطبخ، وعندما ننتظم على هذا الماسك لمدة شهر واحد فقط فإننا نحصل على النتيجة المطلوبة بكل سهولة وبدون حدوث أي ضرر على الجسم أو المناطق الحساسة.

مكونات ماسك الترمس لتفتيح الجسم

تتعدد الماسكات الطبيعية وتكثر حيث تبحث كل الفتيات عن الماسك القوي والفعال والذي يعطينا النتيجة التي نرغب في الحصول عليها فالماسك الذي يساعد على ذلك هو ماسك الترمس، فقد يتميز هذا الماسك بأن نتيجته تظهر بعد أول إستعمال له ويعمل على تفتيح جميع مناطق الجسم ويجعله ذو لون موحد.

المكونات:-

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الترمس.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل ماسك الترمس لتفتيح الجسم