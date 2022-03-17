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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي كريم سحري لشد البشرة وتأخير علامات الشيخوخة والتجاعيد من أول إستخدام، سنحتاج إلى الجزر فهو غني بفيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين بالبشرة، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تؤخر علامات الشيخوخة لذلك فهو يحارب التجاعيد ويقلل من ظهورها بفاعلية، كذلك نحتاج في الوصفة الأولى إلى إلى الفازلين حيث أن الفازلين يملأ الخطوط الدقيقة والتجاعيد كما يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.

كريم سحري لشد البشرة وتأخير علامات الشيخوخة

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية :

2 حبة جزر.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك تعويضه بزيت فيتامين E .

1 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

1 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ الجزر وقم بتقشيره لإزالة القشرة الخارجية وبعد ذلك البشره باستخدام مبشرة ناعمة للحصول على مبشور الجزر، وبعد ذلك استخراج عصير الجزر الخالص بتصفية مبشور الجزر بإستخدام قطعة قماش خفيفة، ثم أضف إليه زيت جوز الهند وزيت اللوز مع إضافة الفازلين ثم امزج قليلاً وبعد ذلك قم بتسخين المكونات وتذويبها في حمام مائي، مع تقليب المزيج بإستمرار حتى يذوب الفازلين وبعد ذلك أضف جل الألوفيرا واخلط جيداً حتى تحصل على خليط كريمي، احتفظ بهذا الكريم في برطمان زجاجي وخزنه في الثلاجة.

طبقي هذا الكريم على بشرتك في المساء قبل النوم طبقيه على بشرتك، ثم دلكي بشرتك جيداً حتى تمتص الكريم وبعدها اتركي الكريم على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء جيداً وكرري تطبيق هذا الكريم كل مساء للحصول على أفضل النتائج، ستختفي التجاعيد من بشرتك من أول أسبوع.

القضاء على التجاعيد من أول إستخدام

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية :

6 ملاعق كبيرة من عصير الجزر.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع عصير الجزر في وعاء ثم أضف إليه زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو ثم اخلط جيداً وبعد ذلك ضع هذا الخليط في قنينة بخاخ، رشى بشرة وجهك وعنقك بهذا المحلول جيداً ثم دلكي بشرتك بحركات دائرية خفيفة، واتركي المحلول على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء، كرري تطبيق هذا المحلول 3 مرات في الأسبوع والنتيجة بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة من أول إستخدام.