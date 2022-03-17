بودينج الشوكولاتة الاقتصادي بدون بيض صحي وطعمه أحلى من الدانيت اعمليه وفرحي أولادك

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بودينج الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدي الكبار والأطفال والكثير منا يقوم بشرائه من المحلات بشكل يومي وهو يتميز بطعمه اللذيذ خاصة إذا تم تناوله مع بسكويت، ويعد من الحلويات المغذية والمفيدة للصحة لاحتوائه على الحليب والكاكاو واليوم نقدم لكم طريقة سهلة لعمله في البيت بطعم أحلى من الدانيت فتابعونا. طريقة عمل بودينج الشوكولاتة بدون بيض المكونات: 2 كوب حليب.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة كريم شانتيه.

نصف كول كاكاو غير محلي.

نصف كوب شوكولاتة مبشورة.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان. طريقة التحضير: نضع الحليب والسكر في قدر ونضيف أيضا النشا مع الكاكاو والكريم شانتيه والقهوة ونقلب جيدا على البارد حتى تتجانس المكونات. نرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر لحين الحصول على قوام متماسك وكريمي ثم نضع الشوكولاتة المبشورة ونقلب. عندما تذوب الشوكولاتة ويغلي البودينج يرفع من النار ويصب في أكواب التقديم ثم يوضع في الثلاجة بعد أن يبرد تماما. يمكن أيضا وضع طبقة من البسكويت في الأسفل وفوقها البودينج ثم يقدم وهو بارد وبالهنا والشفا. طريقة عمل بودينج الشوكولاتة المكونات: 2 كوب من الحليب كامل الدسم.

كوب من السكر.

ثلث كوب كاكاو غير محلي أو نسكويك.

3 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملعقة صغيرة دقيق. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات السابقة ونخفق المكونات حتى تختلط جيدا أو نضعها في قدر ونقلب حتى تذوب المكونات. يرفع الوعاء على نار متوسطة ونقلب حتى يصبح القوام سميك ثم نخفض النار ونضيف الزبدة مع الفانيليا ونقلب حتى تتجانس المكونات. نجهز أطباق التقديم ونوزع بها البودينج ثم نزيين الوجه بالبندق المجروش أو اللوز ويقدم وهو دافئ أو مثلج وبالهنا والشفا. طريقة عمل بودينج الشيكولاتة بالبسكويت المكونات: 4 أكواب من الحليب.

6 ملاعق دقيق.

2 باكيت بسكويت سادة.

كوب سكر بودرة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيضة.

2 علبة قشطة.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

كوب شوكولاتة مبشورة للتزيين. طريقة التحضير: نمزج الحليب مع الدقيق والسكر ونقلب ثم يضاف البيض المخفوق مع الفانيليا وماء الزهر نضع جميع المكونات في وعاء. نرفع المكونات فوق حمام مائي ساخن ونقلب بشكل مستمر حتى تتجانس المكونات ثم نضع القشطة ونقلب ونضعها جانبه. نرص البسكويت في صينية ونصب فوقه البودينج وندخله إلى الثلاجة حتى يبرد ثم نزيين الوجه بالشوكولاتة المبشورة. فوائد تناول الدانيت البيتي للصحة يحتوي الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم وبالتالي يقوم بتقوية العظام ويساهم في بناء العضلات ويقوي الأسنان ولذلك ينصح بتناول كوب من الحليب يوميا للكبار والأطفال.

الكاكاو يوجد بها مضادات أكسدة طبيعية تساهم في علاج أمراض القلب وتمنع الإصابة بالسرطان وتقوم بتقوية جهاز المناعة وتحسن الحالة المزاجية. عمر شويل - جدة بودينج الشوكولاتة الاقتصادي بدون بيض صحي وطعمه أحلى من الدانيت اعمليه وفرحي أولادك - ثقفني

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