إعملي كل عصائر رمضان بسهولة زي الجاهزة وفي 10 دقائق فقط

نحن الآن على أبواب الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم إعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات والعصائر فى شهر رمضان من عنصرًا اساسيًا على مائدة الإفطار تعويضًا لما فقده الجسم من السوائل أثناء ساعات الصيام فتحرص كل أم عمل العصائر وبكثرة وتشتهر بعض المشروبات فى شهر رمضان مثل قمر الدين، والسوبيا، والتمر والحليب، والعرقسوس وغيرها، وسوف أعرض لكي بعض المشروبات التى لا تخلو أي مائدة رمضانية منها.

مكونات مشروب الكركديه:

كوب ونصف أوراق الكركديه.

2لتر ماء ساخن.

كوب سكر أو(حسب الرغبة).

طريقة التحضير:

نضع أوراق الكركدية فى مصفاه ونغسلها جيدًا ثم نصفيها. ثم نضع أوراق الكركديه فى وعاء عميق ثم نضيف السكر ثم نضيف الماء الساخن ونتركه. ثم نضعه فى الثلاجة لمدة اربع ساعات ثم نخرجه ونقوم بتصفية المشروب ونضعه فى إبريق ويمكن أضافة ماء وسكر حسب الرغبة أو حسب التركيز المطلوب ونضع مكعبات الثلج.

مكونات مشروب تمر هندي:

نصف كيلو تمر هندي.

4 كوب ماء ساخن.

3كوب سكر.

طريقة التحضير:

نحضر قدر ونضع قالب التمر هندي ونضع فوقه الماء الساخن ونغطى القدر ثم نتركه لمدة ساعتين. ثم نضع القدر على نار هادئه لمدة ساعة ثم نضع السكر ونقلبه جيدًا حتى تذوب المكونات معًا وبعد الساعة نجد أن القوام أصبح ثقيل ومركز ثم نطفئ النار ونقوم بتصفية المشروب على مرحلتين ثم نضعه فى إبريق ونزوده بالماء البارد والثلج.

مشروب العناب:

هو مشهور جدًا فى مصر وهو عبارة عن خليط الكركدية والتمر الهندي.

ويمكن تحضير بسهولة كالآتي:-

نحضر 2 كوب كريدية وإضافة كوب تمر هندي ونقلبهم معًا.

ونضع المشروب فى زجاجة ونتركه في الثلاجة.

مكونات مشروب الخروب:

ربع كيلو خروب.

سكر حسب الرغبة.

2 لتر ماء.

طريقة التحضير: