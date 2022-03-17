تفريز جميع أنواع الخضار بطريقة مضمونة لمدة عام

تحرص كل ست بيت على تخزين الخضروات فى المنزل وخصوصًا قبل شهر رمضان حتى لا تضيع وقت طويل لتقوم بتحضير مائدة الإفطار وتوفر هذا الوقت للقيام بالعبادات فى هذا الشهر الفضيل ومن الخضروات التى يجب أن تحرصى على تخزينها (الثوم، البزلاء وغيرها) وايضًا يجب أن تحرصي على تخزين البرتقال لأهميته الكبيرة واحتوائه على فيتامين سى.

أولاً تفريز الثوم:

نحن الآن فى أواخر الشتاء وهو موسم الثوم يجب أن تحرصي على شراء كمية كبيرة فى هذه الفترة لأهمية الثوم ودخوله على كثير من الأكلات وكثير من التتبيلات ويمكن تفريزه بطرق متعددة ليسهل استخدامة.

كمية من الثوم الأخضر.

ربع كوب خل.

ربع كوب ملح.

طريقة تفريز الثوم:

نقوم بتقشير الثوم وتقطيع السيقان إلى أجزاء وتفريغ الأوراق التي تغلف الفصوص. نقوم بوضع فصوص الثوم فى الكبة وإضافة معلقة من الزيت ومعلقة من الملح مع كل كمية توضع فى الكبة ثم نقوم بفرم الثوم فرم خشن ثم نضع الثوم فى كيس بلاستيك ونقوم بفرد الثوم داخل الكيس ثم نقوم بوضعه فى الفريزر وحفظه. يمكن استخدام سيقان الثوم نفرم جزء منها ونضيف لها الفلفل الحار والبابريكا والملح ثم نقوم بفردها فى كيس بلاستيكي ووضعها فى الفريزر ويمكن استخدام هذه التتبيله فى الكبدة والسمك وغيرها من الأكلات. أما قشور الثوم يمكن تجفيفها ووضعها فى الفرن ثم فرمها فى الكبة بهذا نحصل على الثوم البودر الذي لا غنى عنه فى التتبيلات المختلفة.

ثانياً تخزين البازلاء:

2 كيلو بازيلاء.

لتر ونصف ماء.

ربع كوب ملح خشن.

معلقة سكر.

طريقة تخزين البازلاء:

نقوم بتفصيص البزلاء. نحضر قدر ونضع به الماء الملح والسكر ونضعه على النار ثم نضع به البازلاء فى الماء المغلى لمدة أربع دقائق ثم نقوم بتصفيتها من الماء. ثم نضعها فى ماء مثلج ثم نقوم بتصفيتها مرة أخرى ونضعها فى أكياس لحفظها فى الفريزر.

ثالثًا تخزين البرتقال:

5 كيلو برتقال سكري.

أكياس بلاستيكية.

طريقة تخزين البرتقال: