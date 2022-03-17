بكيلو دقيق حضري بسكويت بقسماط بالسمسم مقرمش ولذيذ

تعتبر طريقة تحضير البقسماط المقرمشة بالسمسم أحد أسرع وأسهل الطرق لتحضير البقسماط أو بسكويت السمسم المقرمش فهو من أشهر مخبوزات الأفران الذي يتميز بطعمه اللذيذ ويتناول أصابع السمسم مع الجبنة والشاي كوجبة خفيفة مثالية وغير مكلفة، كما تمتاز بسهولة تحضيرها في تعتبر من المخبوزات المنتشرة بكثرة في كل المخابز كما أن الأطفال يحبونها جدا والكبار أيضاً بسبب طعمها وقرمشتها الرائعة التي لا تقاوم.

بسكويت سمسم أصابع بقسماط الأفران بالوصفة الأصلية

بكيلو دقيق وبعض المكونات الأخرى المتوفرة لديك سنعد لكم بقسماط أو بسكويت سمسم المقرمش وتقديمه لأسرتك كإفطار خفيف شهي لك ولأسرتك فتعرفي على طريقة ومكونات تحضير بقسماط بسكويت السمسم.

مكونات أصابع بسكويت السمسم

كيلو واحد من دقيق المخبوزات. كوبين من الزيت. معلقة كبيرة من الخميرة. 2 معلقة كبيرة من السكر الابيض. ملعقة صغيرة من الملح. كوب كبير من الشمر مع السمسم وحبة البركة.

طريقة تحضير بقسماط بسكويت السمسم مقرمش

أولا نقوم بجلب وعاء كبير وتقوم وضع فيه المكونات الجافة بوضع كل من الدقيق ، سكر ، الخميرة ، ملح، ثم نضيف الزيت.

ثم نقول بجلب العجانة وتقوم بتشغيله وتقوم بالخلط جيدا حتى يتشرب الدقيق الزيت جيدا وتقوم بإضافة الماء تدريجيا أثناء الخلط حتى يصبح الخليط ناعما.

ثم نقوم بجلب وعاء كبير ونضع فيه العجينة كلها ونقوم بتغطية الوعاء جيدا نقوم بوضعها في مكان دافئ لفترة لا تقل عن ساعة حتى يتخمر جيدا.

بعد أن تمر الفترة ونتاكد أن العجين قد اختمر جيدا ثم نقوم بتشكيله على شكل كرات صغيرة ونقوم بتشكيل كل كرة صغيرة على شكل أصابع رفيعة طويلة.

ثم نقوم بجلب صينية كبيرة ونضع فيها كل عجينة البقسماط التي قمنا بتشكيلها مسبقا ونتركها فترة ترتاح مجددا ونقوم بدهنها بالماء والحليب على الوجه و نقوم برش خليط من الشمر والسمسم وحبة البركة.

ثم قومي بوضع أصابع بقسماط في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيا ونقوم بإخراجه بعدها وتقديمه مع الشاي.

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