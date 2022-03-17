نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق مختلفة ومبتكرة لعمل الدجاج بكل سهولة زي الجاهزة في المقال التالي

يُعتبر الدجاج مصدر مهم يمد الجسم بالبروتين اللازم فدائمًا ما نحرص على تناول الدجاج إلى جانب أنه طعام شهي ولذيذ يجمع عليه كل أفراد الاسرة وتتنوع أطباق الدجاج وتختلف من بلد إلى أخرى فسوف أقدم لكي اليوم أسهل وأشهى الطرق لعمل وصفات مختلفة من الدجاج. مكونات الفراخ المشوية بدون فرن: فرخة مقطعة ثمان قطع.

فلفل أخضر.

فلفل الوان.

3فصوص ثوم.

4حبات من البصل.

معلقة فلفل أسمر.

معلقة ملح.

معلقة كبيرة زبدة.

معلقة صغيرة بهارات فراخ.

ربع معلقة صغيرة كاري.

ربع معلقة جنزبيل.

معلقة صلصة طماطم. طريقة التحضير: نحضر صينية كبيرة ونضع قطع الدجاج بعد غسلها جيدًا. نقطع البصل إلى حلقات ونضعه فوق الدجاج ونضع الفلفل الأسمر والملح ونفركة جيدًا مع الدجاج والبصل. ونترك الدجاج والبصل لمدة نصف ساعة.

ثم نحضر قدر ونضعه على النار مرتفعة، ونضع فى القدر معلقة كبيرة زبدة، ثم نقوم بوضع قطع الدجاج فى القدر بعد تنظيفها جيدًا من البصل. ونقوم بتحمير الدجاج ويكون لون الدجاج ذهبى. ثم نقوم بوضع البصل ونقوم بتقليبهم معًا ونضع فصوص الثوم المهروس، ثم نقوم بتهدئة النار ثم نضيف التوابل (معلقة صغيرة بهار الفراخ، فلفل اسمر، كاري،جنزبيل). ثم نقوم بتقليب المكونات معًا وتغطية القدر ونتركها حتى تنضج. ثم نقوم بإضافة معلقة صلصة طماطم ثم نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والألوان. وبعد أن تنضح الفراخ تمامًا نعصر عليها نصف ليمونه. ولكى تعطيكى رائحة وطعم الفراخ المشوية قومى بتسخين قطعة من الفحم وضعيها فى ورقة من الفويل ثم ضعيها فى القدر الذي يوجد به الدجاج واضيفى إلى الفحم نقطتين من الزيت وغطى القدر، وسوف تحصلي على ألذ فراخ مشوية. مكونات ناجتس الدجاج المقرمش: نصف كيلو صدور مفروم.

نصف كيلو وراك مفروم.

2 معلقة كبيرة نشأ.

نصف معلقة بهارات مشكل.

4 معالق بقسماط مطحون ناعم.

نصف معلقة ملح.

ربع معلقة فلفل أسمر.

كورن فليكس مطحون. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع الدجاج المفروم ثم نضيف النشأ ثم نضيف البقسماط الملح والفلفل والبهارات ونقلب المكونات معًا حتى نحصل على قوام متماسك. ثم نقوم بتشكيلها إلى دوائر صغيرة ووضعها فى صنية على ورقة زبدة. ونقوم بغمس الدجاج فى كورن فلكس مطحون خش، ثم فى مقلاه بها زيت عميق ونقوم بتحمير الناجتس. عمر شويل - جدة طرق مختلفة ومبتكرة لعمل الدجاج بكل سهولة زي الجاهزة - ثقفني

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