كولاجين طبيعي ماسك لبان الذكر وماء الورد لتفتيح البشرة 10 درجات وإزالة التجاعيد

ماسك لبان الذكر وماء الورد من أروع وأجمل الماسكات الطبيعي التي تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع وفي أسرع وقت، كما يعطي للبشرة التفتيح الكامل مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية، ويساعد على غلق المسام الواسعة ويمنح البشرة الإشراق والحيوية ويجعلها تبدو أصغر سناً، وهو رائع في تفتيح المسام المغلق التي تشوه مظهر الوجه، ويعمل على إزالة الدهون والزيوت الزائد دخل المسام والبكتيريا المسببة للبثور السوداء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك لبان الذكر وماء الورد السحري أقوي كولاجين طبيعي يساعد على شد تجاعيد البشرة ويعطيها المرونة والحيوية بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك لبان الذكر وماء الورد الرهيب

توجد عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها حتى نحصل على بشرة جميلة وهى كما يلي:-

ملعقة من مطحون لبان الذكر الناعم. ملعقة صغيرة من النشا. ثلاث ملاعق من ماء الورد. نصف ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك لبان الذكر وماء الورد الرهيب لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة عشر درجات من خلال السطور التالية:-

نقوم بخلط المكونات مع بعضها حتى نحصل على القوام المناسب.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة.

نفرد الماسك على الوجه بالتساوي ونتركه حتى يجف لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بفرك الماسك بواسطة أصابع اليد حتى نزيل الخلايا الميتة نهائياً.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

يفضل وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نجعل البشرة نضرة وجميلة.

فوائد ماسك لبان الذكر وماء الورد للبشرة

يحتوي الماسك على بعض الفوائد الجمالية المذهلة التي تخص البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-