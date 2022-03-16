طريقة عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل بمكونات سهلة

الطحينة البيضاء تعتبر من المقبلات التي يفضلها العديد من الأشخاص يرغبون دائما في تناولها بجانب العديد من المشويات الرائعة مثل الكفتة والفراخ المشوية ولكن ترغب العديد من الأمهات من تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية، كما يجب الإشارة أنه تعتبر من الأشياء الضرورية للغاية الذي يحب عليكم توفيرها في المنزل بكل سهولة كما تعتبر من ألذ واطيب المقبلات بالنسبة للعديد من الأشخاص حيث يمكنكم بكل سهولة تقديمها بجانب العديد من المشويات بالإضافة إلى أنها تعتبر من السلطات المغذية وذلك لأنها تحتوي على العديد من المكونات التي تكون مغذية بصورة كبيرة تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.

المقادير المطلوبة لتحضير الطحينة البيضاء

بصلتان مقطعتان إلى أرباع.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار البودرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الطحينة.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

خمسة فصوص من الثوم الكبيرة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ثمرات من الطماطم متوسطة الحجم المقطعة إلى أرباع.

طريقة تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة

يمكنكم بكل سهولة في المنزل تحضير الطحينة البيضاء في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية :