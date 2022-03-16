نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل بمكونات سهلة في المقال التالي
الطحينة البيضاء تعتبر من المقبلات التي يفضلها العديد من الأشخاص يرغبون دائما في تناولها بجانب العديد من المشويات الرائعة مثل الكفتة والفراخ المشوية ولكن ترغب العديد من الأمهات من تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية، كما يجب الإشارة أنه تعتبر من الأشياء الضرورية للغاية الذي يحب عليكم توفيرها في المنزل بكل سهولة كما تعتبر من ألذ واطيب المقبلات بالنسبة للعديد من الأشخاص حيث يمكنكم بكل سهولة تقديمها بجانب العديد من المشويات بالإضافة إلى أنها تعتبر من السلطات المغذية وذلك لأنها تحتوي على العديد من المكونات التي تكون مغذية بصورة كبيرة تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.
المقادير المطلوبة لتحضير الطحينة البيضاء
- بصلتان مقطعتان إلى أرباع.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار البودرة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- كوب من الطحينة.
- ملح حسب الرغبة.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف كوب من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- خمسة فصوص من الثوم الكبيرة.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ثلاث ثمرات من الطماطم متوسطة الحجم المقطعة إلى أرباع.
طريقة تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة
يمكنكم بكل سهولة في المنزل تحضير الطحينة البيضاء في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية :
- يسخن الفرن إلى 20 درجة مئوية.
- في وعاء صغير نضيف الفلفل ونصف معلقة كمون والزيت ونخلط المكونات جيداً.
- نضع الثوم والطماطم والبصل في مقلاة بايركس ونضيف مزيج الزيت ونقلب جيداً.
- ضع الصينية على الشواية لمدة 20 دقيقة.
- نخرج القدر من الفرن ونضع الخليط في وعاء بالخلاط الكهربائي ونضيف الماء إليه ونخلط جيداً.
- يُصفّى المزيج جيداً ويُضاف السائل إلى الطحينة من الخارج ويخلط جيداً.
- يضاف الفلفل الأبيض وعصير الليمون والكمون المتبقي والملح واللبن ويخلط جيدا.
- غطي الوعاء بإحكام ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبًا، ثم اشويه.
- يُضاف البقدونس المفروم إلى الطحينة.
- كما يمكنكم تحضير الطحينة البيضاء بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الطرق الأخري المختلفة.
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