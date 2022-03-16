نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة السحرية لتبييض وتفتيح اليديين وتقشير الجلد الميت وإزالة البقع السوداء من أول أستعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث أغلبية الفتيات والسيدات عن الإستعمالات التي تساعد على تبييض اليدين حيث أن اليدين من أكثر المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس كثيرا فتكون باللون الداكن أو الأسمر، وهذا اللون غير مرغوب فيه بالنسبة للعديد من الفتيات لذلك يقومون بالبحث عن الأشياء التي يكون لها دور في تبييض اليدين بشكل سريع، فقد تتوافر الكثير من المنتجات والكريمات التي يمكنها أن تجعل لون بشرة اليدين بيضاء وناعمة ولكن هذه الأشياء يكون لها أضرار سلبية على البشرة، بسبب إحتواء الكريمات وبعض المنتجات على مواد تكون كيميائية تضر اليدين بطريقة ملحوظة فتظهر عليها بعض الحساسية والإلتهابات والبقع الحمراء على اليدين.

لذلك لابد من أن نتجنب إستخدام هذه الأشياء للمحافظة علي الجلد ولكي نرغب في تبييض اليدين بطريقة طبيعية يمكننا أن نقوم بإستعمال الخلطات الطبيعية مثل خلطة الليمون، فأن الليمون عند خلطه مع مكونات أخرى تكون طبيعية مثل القهوة والسكر وغيرهم فهم لهم دور كبير جدا في تبييض بشرة اليدين بشكل سريع وبدون ترك أي آثار سلبية عليها، وتعمل هذه الخلطة علي تقشير اليدين أيضا فتزيل خلايا الجلد الميتة وتعطيها ملمس ناعم وطريقة عملها سريعة ولها نتيجة مضمونة تظهر في مدة قصيرة جدا، ومن الضروري أن نستخدمها بإستمرار لكي تعطينا أفضل النتائج.

تتعدد وتكثر الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض اليدين بطريقة سريعة جدا وهي من خلال إستخدام خلطة كريم بانثينول وزيت جونسون ومسحوق النشا والعسل الأبيض، فنقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ثم نضع هذه الخلطة علي اليدين ونتركها لمدة ثلث ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلها بالماء.

يعمل الليمون السحرى على التخلص من اسمرار اليدين بشكل ملفت، فإنه له القدرة على إخفاء البقع السوداء المتراكمة على اليدين وظهورها بشكل نظيف ولامع ويجعلها بيضاء ونقية خاليه من القشور، كما أنه يساعد على التخلص من الجلد الميت ويعالج التشققات الجلدية ويجدد خلايا البشرة ويعطيها نعومة فائقة للجلد الجاف، فهو مكون طبيعي آمن تماماً وليس له أضرار جانبية للبشرة .

مكونات خلطة الليمون لتبييض اليدين

إليكي مكونات الخلطة:

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون.

طريقة عمل خلطة الليمون لتبييض اليدين