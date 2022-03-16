هتعمليها كل يوم.. الجبنة القريش في البيت بكيلو حليب هتعملي 2 كيلو جبنة بطعم أحلي من الجاهز

الجبنة القريش تندرج تحت قسم منتجات الألبان، ويعتبر وجودها في البيت من أساسيات المنزل، وهي جبنة لذيذة ومفيدة جدا، وعلى وجه الخصوص الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول وايضا ضغط الدم، بالإضافة إلى أن خفيفة على المعدة وتتميز بأن السعرات الحرارية منخفضة جدا، مع العلم أن يسهل تحضيرها في المنزل لأن مكوناتها بسيطة وسهلة وهي الحليب والخل والملح ولكن بنسب معينة، وتنتشر هذه الجبنة في القرى أكثر من المدن، نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة مع العلم أننا نقدم طريقة عمل الجبنة القديمة بنفس مكونات الجبنة البيضاء أو القريش كما يطلق عليها في الريف، تابع معنا.

مكونات الجبنة البيضاء(القريش)

كما ذكرنا أن مكونات تحضير الجبنة القريش سهلة وبسيطة وهي:

أربعة كيلو من الحليب الطازج.

ملعقة من الخل الأبيض.

القليل من الملح.

طريقة تحضير:

نضع الحليب في وعاء كبير على النار حتى يصل إلى الغليان، بشرط أن يكون الوعاء من النوع التيفال.

نضع ملعقة الخل الأبيض في اللبن.

بعد غليان اللبن يجب وضع رشة الملح، ثم نرفع الإناء من على النار.

يتم تغطية الوعاء بقطعة قماش، ثم نتركها لمدة ساعتين، حتى يتم عزل الماء عن المادة الصلبة(الجبنة).

نحضر مصفاة كبيرة ونضع بداخلها قطعة شاشة كبيرة.

نسكب الحليب في قطعة القماش.

نقوم بتصفية المادة السائلة من الجبنة عن

طريق ربط قطعة القماش، ونضع فوقها جسم ثقيل لكي يتم تصفية السائل نهائي والتخلص منه.

يجب تشكيل الجبنة بالشكل الذي تريده، ثم نضعها في الثلاجة لمدة 24 ساعة حتى تتماسك جيدا.

يجب تشكيل الجبنة بالشكل الذي تريده، ثم نضعها في الثلاجة لمدة 24 ساعة حتى تتماسك جيدا. يتم تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء.

طريقة حفظ الجبنة القريش لأكثر من شهرين

بعض الأشخاص يريدون الإحتفاظ الجبنة القريش لحين الحاجة إليها أو عند الضرورة ومن أهم هذه الطرق: