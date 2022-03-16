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يعتبر حرق الدهون واتباع الرجيم والتعليمات لإنقاص الوزن من الأمور الشاقة لدى بعض كثير من الناس فهي تحتاج إلى بذل مجهود وعمل التمرينات الشاقة لذلك ننصح الكثير من السيدات والرجال اتباع الطبيب المختص لدى السمنة المفرطة وتناول الخضروات والفواكه والأكلات الصحية بالإضافة إليكم بعض المشروبات السهلة التي تعمل على نسف الدهون والأرداف والتخلص من الكرش في أقل فترة زمنية ممكنة والتي تساعدنا بطريقة صحية وآمنة. حرق دهون الجسم بالجنزبيل المكونات: زنجبيل.

قرفة.

كمون.

ليمون. طريقة إعداده: نقوم بغلي الماء أولاً.

نضع الماء المغلي في الكوب ونضيف إليه ملعقة صغيرة من كل مكون تم ذكره.

ثم نقوم بعصر ليمونة واحدة على تلك المشروب.

وبذلك يكون المشروب جاهز. ويُنصح بتناوله قبل النوم مرة واحدة ولمدة10 أيام ستلاحظين نتيجة مبهرة. حرق الدهون بالشاي الأخضر المكونات: شاي أخضر.

ليمون.

كمون. طريقة إعداده: نقوم بوضع ملعقة صغيرة من كل مكون على ماء.

يتم تقلبيهم على نار هادئة.

يتم تناول هذا المشروب مرة واحدة كل صباح ولمدة أسبوع واحد سيعطي نتيجة ملحوظة. حرق الدهون بالعنب المكونات: ماء.

عنب. طريقة إعداده: يتم خلط كوب من الماء على العنب ومزجهم في الخلاط.

حيث هو مشروب العنب الطازج حيث

كوب واحد من عصير العنب يحتوي على 62 سعر حراري وبالتالي يساعد تلك المشروب على تخسيس الوزن. حرق الدهون بالماء والخيار المكونات: ماء.

خيار. طريقة إعداده: نقوم بغسل الخيار جيداً وإزالة القشرة الخارجية.

ويتم تقطيعه إلى شرائح ووضعه في الخلاط وإضافة كوب من الماء.

ويتم تناول هذا المشروب مرة كل يوم قبل النوم حيث يعتبر الخيار من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ويحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية كما يعتبر من الخضروات المضادة للأكسدة.

فالحرص على تناوله مرة واحدة ولمدة 10أيام يساعد في إنقاص كم هائل من الدهون والسعرات الحرارية. عمر شويل - جدة مشروب سحري مدمر الدهون الأقوى لحرق الدهون وسد الشهية ستخسرين 10كجم في 10ايام - ثقفني

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