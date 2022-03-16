نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للكرش في ٧ ايام فقط رجيم الجبنة والعسل يحرق دهون البطن ويخلصكم من الكرش للأبد إليكم الطريقة الصحيحة لتطبيقه في المقال التالي

يعاني الكثير من السيدات من الكرش والدهون المتراكمة فيه مما جعل الكثير من هؤلاء السيدات يقومون بالبحث عن الرجيم الذي يساعدهم على حرق الدهون دون الإحساس بالجوع ليجدن هؤلاء النساء رجيم الجبهة والعسل والذي يعمل على نسف الدهون وتكون مدة استخدام هذا الرجيم ٧ أيام فقط ويجب عدم الزيادة من استخدامه حتى لا يسبب نقص في المناعة ويمكن أن يصاب الإنسان بكثير من الأمراض وسوف نوضح طريقة استخدام هذا الرجيم من خلال هذا المقال. رجيم الجبن والعسل في ٧ أيام اليوم الأول: وجبة الفطار: كوب شاي خالي من السكر، قطعتان من بسكوت الرجيم، ٢ ملعقة عسل أبيض، قطعة جبن خالية من الدسم

وجبة الغداء: طبق خضار الكوسى المشوي، قطعة استيك مشوي، التحلية كوب عسل مع الجبن.

العشاء: طبق سلطة، طبق فاصوليا، تفاحة. اليوم الثاني: وجبة الفطار: كوب قهوة خالي من السكر، قطعة توست أسمر، قطعة جبن خالي الدسم، ملعقة عسل.

وجبة الغداء: طبق خضار مسلوق، طبق لحم مشوي خالي من الملح، طبق سلطة، قطعة جبنة خالي الدسم، ملعقة عسل.

وجبة العشاء: سلطة تونا، سمك سلمون مشوي، قطعة جبن خالية من الدسم، برتقالة. اليوم الثالث: وجبة الفطار: كوب شاي خالي من السكر، ١٠٠ جرام حبوب كورن فليكس مع الحليب خالي الدسم، قطعة جبن صغيرة خالي الدسم، ملعقة عسل.

وجبة الغداء: طبق سلطة، قطعة سمك مشوي، حبة بطاطا مشوية، كوب زبادي.

وجبة العشاء: قطعة جبنه خالية الدسم، ملعقة عسل، قطعة لحم مشوية. اليوم الرابع: وجبة الفطار: كوب شاي خالي من السكر، قطعة توست أسمر، قطعة جبنه خالية من الدسم، ملعقة عسل.

وجبة الغداء: طبق أرز أسمر ، طبق جمبري، طبقة سلطة متشكلة.

وجبة العشاء: طبق تبولة، قطعة دجاج مشوي، كوب جبنه، ملعقة عسل، موزه. اليوم الخامس: وجبة الفطار: كوب شاي خالي من السكر، قطعة جبن، ملعقة عسل، حبة توست، بيضة.

وجبة الغداء: حبة بطاطس مشوية كبيرة، طبق سلطة، قطعة توست، موزه.

وجبة العشاء: طبق سلطة، قطعة جبنه، ملعقة عسل، ملعقتين زبادي خالي الدسم، طبق عجة. اليوم السادس: وجبة الفطار: كوب قهوة خالي من السكر، قطعة توست، كوب جبنه، ملعقة عسل.

وجبة الغداء: طبق سلطة، وطبق خضار مشوي للتحلية كوب جبنه خالي الدسم مع العسل.

وجبة العشاء: سمك سلمون مشوي، سلطة المكرونة، كوب زبادي، قطعة بطيخ. اليوم السابع: وجبة الفطار: كوب شاي خالي من السكر، كوب حليب خالي الدسم، قطعة جبنه، ملعقة عسل.

وجبة الغداء: طبق سلطة، ستيك مشوي، طبق بطاطس مشوي، قليل من زيت الزيتون، موزه.

وجبة العشاء: طبق سلطة، كوب جبنه، عسل، قطعة توست. عمر شويل - جدة وداعا للكرش في ٧ ايام فقط رجيم الجبنة والعسل يحرق دهون البطن ويخلصكم من الكرش للأبد إليكم الطريقة الصحيحة لتطبيقه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعا للكرش في ٧ ايام فقط رجيم الجبنة والعسل يحرق دهون البطن ويخلصكم من الكرش للأبد إليكم الطريقة الصحيحة لتطبيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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