لا داعي للأدوية.. تخلص من آلام حموضة المعدة بشكل نهائي بمفعول هذه العشبة السحرية

التخلص من حموضة المعدة بدون أدوية، تعد الحموضة وحرقة المعدة من المشاكل الشائعة التي يواجهها معظمنا حتى ولو مرة على الأقل في الحياة، وخصوصاً بعد تناول وجبة طعام دسمة، ويمكن التخلص منها من خلال تناول بعض الأدوية، أو العلاجات المنزلية التي تساعد في علاجها، وقد تحدث حرقة المعدة بسبب وجود مشكلة الارتجاع المعدي المريئي، التي يرتد فيها الحمض وإفرازات المعدة خارج المعدة انتقالاً للمريء، مما يسبب حرقة في الصدر وشعور بعدم الراحة.

التخلص من حموضة المعدة بدون أدوية

وللتخلص من حموضة المعدة بدون أدوية يجب تجنب بعض العادات السيئة، التي قد يكون لها فعالية في علاج الحموضة دون الحاجة للجوء لتناول الأدوية والتي منها:

التخلص من السمنة المفرطة قبل كل شيء فهذا يقلل بالفعل من الأعراض الجانبية ويخفف الضغط على المعدة. الإقلاع عن التدخين لأنه له دور كبير في تهيج الجهاز الهضمي وزيادة الأعراض السيئة. تناول وجبات بكميات صغيرة لتسهيل عملية الهضم ومنع الإصابة بالتخمة. عدم النوم بعد تناول الوجبات وجعل المدة بين وجبة العشاء والنوم لا تقل عن 4 ساعات. تجنب مصادر الكافيين والكحوليات وتجنب جميع المشروبات والأطعمة التي تحفز إفراز حمض المعدة وتهيجها. كما يجب تجنب المقالي والأطعمة الحارة والدهنية التي تسبب في تهيج المعدة. الاعتماد على طريقة الطهي الصحي بعيداً عن القلي مثل استخدام الشوي أو السلق أو الطبخ بالبخار.

العلاجات الطبيعية لحموضة المعدة