جددي شعرك بصبغة شعر بني غزالي فاتح غيري من إطلالتك

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جددي شعرك بصبغة شعر بني غزالي فاتح بنفسك غيري لون شعرك الآن، تبحث العديد من نساء على طرق صبغ الشعر باللون البني لأنه لون راقي جميل يناسب كل أنواع وألوان البشرة البيضاء والخمرية والسمراء، ولكنك لن تبحثي كثيرا عن طريقة صبغ شعرك وتغيير لونه من الآن لأننا جمعنا لكم عدد من وصفات من صبغات العصرية باللون بني لامع فاتح لأنه لون يعطي الوجه إشراقة وإضاءة فتجددي شبابك بتغيير لون شعرك ابهري اصدقائك بلون شعرك مع أتباع الوصفات بالتفصيل بمنزلك بكل سهولة ستتمكني من الحصول على ذلك اللون.
صبغ شعر بني فاتح غزالي جددي من إطلالتك المعتادة
ترغب النساء في عمل صبغات بالمنزل لكي تضمن عدم تأثير الشعر بالمواد الكيميائية التي تضر الشعر، وتكون تلك الصبغة تعطيها اللون الذي ترغب فيه ويمكنك الحصول على صبغات باللون البني بالمنزل بكل سهولة فتابعوا معنا.
كيفية الحصول على صبغة بني غزالي
- عبوة صبغة بلون أشقر فاتح من رويال.
- عبوة اكسجين بدرجة 30 % لأصحاب الشعر الأسود.
- عبوة اكسجين بدرجة 20% لأصحاب الشعر الأبيض.
- فرشاة صبغة.
- فازلين.
- ورق قصدير.
صبغة شعر بني فاتح غزالي بالمنزل بالخطوات
- احضري وعاء وضعي عليه صبغة الأكسجين مع الصبغة وقلبيها جيدا حتى تحصلي على عجينة لينة، قسمي شعرك إلى عدة خصل صغيرة وابدأي من مقدمة الرأس إلى الخلف.
- ثم طبقي الصبغة على خصل الشعر من الخلف إلى الأمام بعد الإنتهاء مع وضع كل صبغة على الشعر لابد من أن تغطي الصبغة الشعر من جذور إلى الأطراف ثم لفي شعرك.
- بورق القصدير حيث يعمل الورق على تسريع عملية الصبغ، يترك الصبغة على الشعر لمدة نصف ساعة كما هو مدون على صبغة.
- في حالة كانت صبغة غير كافية ومتبقي جزء من الشعر لم يتم صبغة قومي بخلط ربع كوب من حمام الكريم على ما تبقى لديكم من الصبغة وطبقيها على الشعر ستعطيك نفس تأثير الصبغة كما تجعل شعرك طري وناعم بعد الصبغ.
- الفازلين يستخدم قبل الصبغ بحيث تقومي بوضعه على الأذن والجبهة حتى لا يتم صبغهم ويصعب عليك مسحه بعد ذلك.
- وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالماء ثم الشامبو وحمام الكريم ويفضل استخدام شامبو خالي من كبريتات حتى يظل اللون لفترة طويلة على شعرك.
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