اقوي مشروب صحي تقوية جهاز المناعة وتقوية عضلة القلب وتفتيح الشرايين المسدودة في 3 أيام

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يعتبر الجهاز المناعي بمثابة خط الدفاع الأول في مواجهة البكتريا والفيروسات فهو بمثابة شبكة خلايا تتعرف على الميكروب الغريب وتقوم بمهاجمته كما أن أمراض القلب المزمنة التي أصبحت متواجدة بصورة مستمرة بسبب الآكلات الدسمة الخاطئة ولكن سوف ننوه في هذا المقال على المشروبات الصحية التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي وتقوية عضلة القلب وتخلص من كوليسترول الجسم بطرق سهلة. تقوية الجهاز المناعي وتقوية عضلة القلب نضع ملعقة صغيرة واحدة من حبة البركة.

نضيف إليها الماء المغلي ونتركها حوالي 5دقائق.

يتم إضافة ملعقة واحدة من عسل النحل.

يتم تناول ذلك المشروب مرة واحدة في اليوم.

فوائد حبة البركة للمناعة والقلب:-

تحتوي بذور حبة البركة على مواد مضادة للأكسدة حيث تعمل كمضاد للفيروسات والميكروبات التي يمكن أن تهاجم الجهاز المناعي.

تعتبر بذور حبة البركة بمثابة مضاد للالتهابات حيث تساعد على التئام الجروح بطريقة سريعة.

يقلل مشروب حبة البركة نسبة الكوليسترول في الدم حيث يمنع جلطات القلب ويقلل الدهون مما يساعد على تقوية عضلة القلب. مشروب تقوية المناعة نضع ملعقة صغيرة من الزنجبيل في الخلاط.

نقوم ببشر جزرتين ونضعهم أيضًا في الخلاط.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الكركم.

ثم نقوم بإضافة الماء الفاتر ونقوم بمزجهم في الخلاط.

وبذلك يكون المشروب جهاز وينصح بتناول كوب كل يوم. فوائد هذا المشروب: يساعد في التخلص من كافة السموم في الجسم.

يعزز مخزون الطاقة لدى الإنسان.

يزيد من معدل الإنتروفينات التي تعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروسات. تقوية عضلة القلب نضع القليل من الينسون على ماء مغلي.

نضيف إليه ملعقة صغيرة من الليمون.

نتركه حتى يبرد ويتم تناوله مرة كل صباح. فوائد ذلك المشروب: يساعد ذلك المشروب في الوقاية من أمراض البرد المزمنة والسعال والعطسة.

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