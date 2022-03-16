في دقيقتين.. تنظيف الفراخ من الزفارة والريش الصغير بمكون سحري خطير هيخليها ناصعة البياض

تنظيف الفراخ من الزفارة والريش الصغير من الخطوات البسيطة والتي من الممكن أن تتم من خلال اتباع طرق بسيطة جدا من أهمها ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة، وباستعمال تلك المكونات الطبيعية المتميزة فهذا ما سيساعد في التنظيف للريش تماما من جلد الفراخ أو جلد البط، ومن خلال الآتي نوضح الخطوات الأساسية والتي تساعد في الحصول على مختلف الأنواع من الدواجن نظيفة تماما وخالية من أي ريش قصير، ومن الممكن أن نستعمل تلك المكونات بشكل مستمر للحصول على الدواجن نظيفة تماما وخالية من أي تواجد للريش القصير و الزغب وإزالة أي روائح قد تكون غير مرغوبة.

تنظيف الفراخ من الزفارة

الريش الدقيق أو الزغب وكذلك روائح الدجاج والبط الغير مستحبة من الممكن أن تزال تماما وهذا ما يكون من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، وتلك الخطوات تعتمد على مكونات مثل الدقيق والرد ة والملح ومن أهم تلك الطرق والخطوات الأساسية لها ما يلي في تلك الفقرات القادمة:

طريقة الملح لتنظيف الفراخ من الزفارة

الملح الخشن من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل لإزالة الريش القصير تماما والتخلص من أي تواجد للروائح الغير جيدة وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بنصف كوب من الملح ومن ثم يتم وضع الملح وفرك البط أو الفراخ به جيدا ومن ثم يتم الغسل الجيد للدواجن والتخلص من أي رائحة كريهة لها، وهذا ما يقلل من مستوى الزفارة، ومن الممكن أن يتم التنظيف للبط والفراخ بالملح ونقعهم بعد ذك بالماء الفاتر مع الملح والليمون.

تنظيف الفراخ من الزفارة بالردة

من الممكن أن تقومي بالتنظيف الجيد للبط أو الفراخ بالاستعانة بالردة والتي تعتبر من بين أهم المكونات المطهرة للدواجن ومن الممكن التنظيف للدجاج والبط بالردة كما يلي: