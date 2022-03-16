نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي معجون القهوة السحري وتمتعي بأسنان بيضاء قوية خالية من الجير والاصفرار في المقال التالي
يعتبر معجون القهوة من المستحضرات التي يبحث عنها الكثير من السيدات والرجال للحصول على أسنان بيضاء قوية ناصعة البياض، بدل من شرائه المستحضرات التي تسبب تلف الأسنان على مدي استخدامها وتكون غالية الثمن، وهو رائع في الحفاظ على صحة وسلامة الأسنان، كما يعمل على علاج الالتهابات ووقف نزيف اللثة المزعج الذي يسبب الألم لكثير من الناس، وطريقة صناعة المعجون في البيت بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل، ومكوناته بسيطة لا يخلو بيت منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل معجون القهوة السحري لتبيض الأسنان وإزالة الاصفرار والجير بكل سهولة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبدون تكلفة.
مكونات معجون القهوة السحري لتبييض الأسنان
يتكون المعجون من مكونات بسيطة تجعل الأسنان ناصعة البياض سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من القهوة الناعمة.
- نصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان المفضل لديكي.
- ربع ملعقة صغيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير معجون القهوة السحري لتبييض الأسنان بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.
- نحتفظ بالخليط في علبة صغيرة داخل الثلاجة لحين الاستخدام.
- ثم نقوم بغمس الفرشاة في المعجون وندلك الأسنان جيداً حتى نتخلص من الجير والاصفرار المتراكمة عليها.
- نستمر بتدليك الأسنان بالمعجون لمدة ثلاث دقائق حتى نحصل على أفضل النتائج.
- يتم غسل الأسنان بالماء الفاتر، نكرر وضع المعجون على الأسنان في الصباح والمساء حتى نحصل على نتائج مذهلة.
- المداومة على استخدام المعجون حتى نحصل على أسنان بيضاء بدون أصفرار وجير نهائياً.
فوائد معجون القهوة للأسنان
يحتوي المعجون على فوائد عديدة سوف نعرضها عليكم وهى كما يلي:-
- يساعد على علاج التهابات اللثة.
- كما يساعد على وقف نزيف اللثة.
- كما يجعل الأسنان بيضاء كبياض الثلج.
- يقوي الأسنان ويحميها من التسوس.
- كما يعمل على قتل البكتيريا والفطريات التي يسببها بقايا الأطعمة.
- يزيل الاصفرار والجير المتراكم على الأسنان بشكل رائع.
- يحمي الأسنان من التسوس ويجعلها ناصعة البياض.
- كما يساعد على امتصاص الروائح الكريهة من الفم.
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