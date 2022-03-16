نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بناكل الزبادى غلط لو أكلت الزبادى بالطريقة دي هتغير حياتك كلها والنتيجة سحرية في المقال التالي
أغلبنا يقوم بتناول الزبادي بطريقة تقليدية إما من خلال وضع السكر أو العسل أو من خلال تناولها كما هي، وذلك من أجل الحصول على الفائدة الكاملة للزبادي، ولكن انتشرت طريقة جديدة لتناول الزبادي يقال أنها مفيدة جدا ولكن لم يثبت وجود دراسات حتى الآن تأكد صحة الفائدة ولكن بعد التجارب أثبتت فشل تلك الطريقة، وسنعرض من خلال المقال التالي تلك الطريقة لتحذيركم وتجنب عملها دون استشارة الطبيب المختص، والطريقة السحرية هي الآتية
الطريقة السحرية لتناول الزبادي
- الزبادي باللميون
- زبادي.
- زيت زيتون.
- عصير الليمون.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زعتر أو بقدونس مفروم.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق نضع الزبادي الكمية التي نستطيع تناولها.
- وتحتاج إلى إضافة زيت الزيتون والملح والفلفل والليمون.
- كما أنه تحتاج إلى إضافة باقي المكونات.
- تقليبم جيدًا حتى تمام التجانس.
- كما أنه تحتاج إلى وضع الزعتر أو البقدونس المفروم على الخليط.
- تناولها قبل النوم لترك المكونات الفرصة للقيام بدورهم.
فائدة تناول الوصفة قبل النوم
حيث أنها تساعد على التخلص من الكرش وطرد الدهون وتنحيف الأرداف والبطن، كما تعمل على حرق الدهون وفقدان الوزن والمكونات تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان.
طرق أخرى تناول الزبادي
- زبادي بالشيكولاته:حيث أنه يتم تقطيع قطع الشيكولاته المفضلة لك على علبة الزبادي التي تريدها.
- زبادي بالخيار:حيث أنه بعد تقطيع الخيار إلى شرائح يمكن إضافة الزبادي عليه والقليل من التوابل كالفلفل الأسود.
- زبادي بالفواكه:اختاروا ما تفضلونه من الفواكه وقوموا بتقطيعه شرائح صغيرة ووضعه على الزبادي وإضافة العسل عليه للتحلية.
- زبادي بالزعتر والليمون:الزعتر المطحون مع قليل من عصير الليمون يعطي مذاق رائع للزبادي ويمكن تناوله أو استخدامه كغموس بجانب الطعام.
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