مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل الإندومي في البيت بأطعمة مختلفة خطوة بخطوة مثل الجاهز فرحي اطفالك

الاندومي من أكثر الأطعمة التي انتشرت مثل البرق بين الكثير سواء الأطفال والكبار، على الرغم من أن هناك بعض الأقاويل تحذر من تناوله، وتكثر التحذيرات ولكن جميع الأطفال يعشقونه وأصبحت الوجبة المفضلة لهم بشكل يومي بل إلى أكثر من مرة في اليوم، وبدأ الإنتشار الاندومي يوما بعد يوم، ومن هنا أصبحت جميع النساء يبحثون على طريقة صحية وآمنة لعمل الاندومي في المنزل بأسهل طريقة وفي أقل وقت ممكن، مع العلم أن مكونات بسيطة وسهلة، كل ما يجب عليكِ فعله هو قراءة باقي الفقرات لتحصلي على أفضل طريقة عمل الإندومي مثل الجاهز.

مكونات عمل بهارات الاندومي في البيت

سوف نقدم لكم مكونات بهارات الاندومي في البيت:

ملعقة من الزيت.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة من بودر الثوم.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة، ويمكن الاستغناء عنها على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة تحضير بهارات الاندومي:

نضع طاسة على النار، ثم نضع فيها الزيت.

نضع التوابل على الزيت.

يتم التقليب حتى يتم المزج مع بعضهم البعض.

مكونات مكرونة الاندومي في البيت

كيس من المكرونة الاسباجتي.

مكعبات مرقة دجاج بأي نوع.

طريقة تحضير المكرونة:

يتم وضع وعاء به ماء على النار به.

يتم وضع المكرونة في الماء، ولكن يجب الملح في الماء.

يتم التأكد من تمام التسوية قبل إطفاء النار.

يتم وضع مكعبات الدجاج مع المكرونة.

يفضل تقديم الأندومي ساخن.

طريقة عمل الاندومي بالفراخ والخضار

المكونات:

دجاج مقطعة صغير، على حسب الرغبة.

كيس مكرونة اسباجتي.

مرقة دجاج.

شرائح بصل، وجزر، وفلفل ألوان.

عصير طماطم.

ملح وفلفل أسود على حسب التذوق.

طريقة التحضير: