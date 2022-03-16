بنصف كيلو لحم حضري الكبة الشامية اللذيذة سهلة واقتصادية

تعتبر الكبة الشامية من الأكلات الشرقية المعروفة التي تشتهر بها بلاد الشام ونالت شهرة كبيرة في كل البلاد العربية، ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة منها المقلي والمشوي في الفرن أو على الفحم، وهي من الأكلات اللذيذة التي لا تخلو من أي مائدة في شهر رمضان لأنها من أكثر الأطعمة المحببة التي يقبل الناس على تناولها، ويمكننا تحضيرها في المنزل بكل سهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكبة الشامية الاقتصادية.

مكونات الكبة الشامية



سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل الكبة بالمقادير المضبوطة للحصول على أفضل طعم، وهي كما يلي:-

الحشوة

نصف كيلو لحمة مفرومة.

3 بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من (الفلفل الأسود / ملح / كمون / بابريكا)

2 ملعقة كبيرة عين جمل مجروش.

رشة من جوزة الطيب.

عجينة الكبة

2 كوب ونصف برغل ناعم (375 جرام).

نصف كوب من السميد الناعم ( 80 جرام).

2 كوب من الماء الساخن (400 مللي).

نصف كوب دقيق متعدد الاستعمالات (65 جرام).

بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الماء الفاتر للعجن (150 مللي).

طريقة التحضير

يتم تحضير الكبة بطعم شهي ولذيذ وبطريقة بسيطة كالتالي:-:-