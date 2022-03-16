بنصف كيلو لحم حضري الكبة الشامية اللذيذة سهلة واقتصادية

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تعتبر الكبة الشامية من الأكلات الشرقية المعروفة التي تشتهر بها بلاد الشام ونالت شهرة كبيرة في كل البلاد العربية، ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة منها المقلي والمشوي في الفرن أو على الفحم، وهي من الأكلات اللذيذة التي لا تخلو من أي مائدة في شهر رمضان لأنها من أكثر الأطعمة المحببة التي يقبل الناس على تناولها، ويمكننا تحضيرها في المنزل بكل سهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكبة الشامية الاقتصادية.
مكونات الكبة الشامية
سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل الكبة بالمقادير المضبوطة للحصول على أفضل طعم، وهي كما يلي:-
الحشوة
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- 3 بصلة مفرومة ناعم.
- ملعقة كبيرة من معجون الفلفل.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- نصف ملعقة صغيرة من (الفلفل الأسود / ملح / كمون / بابريكا)
- 2 ملعقة كبيرة عين جمل مجروش.
- رشة من جوزة الطيب.
عجينة الكبة
- 2 كوب ونصف برغل ناعم (375 جرام).
- نصف كوب من السميد الناعم ( 80 جرام).
- 2 كوب من الماء الساخن (400 مللي).
- نصف كوب دقيق متعدد الاستعمالات (65 جرام).
- بيضة بحرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب إلا ربع من الماء الفاتر للعجن (150 مللي).
طريقة التحضير
يتم تحضير الكبة بطعم شهي ولذيذ وبطريقة بسيطة كالتالي:-:-
- لتحضير الحشوة: نضع نصف كيلو من اللحمة المفرومة في طاسة ساخنة على النار مع التقليب حتى يتغير لونها، ثم نضيف البصل المفروم ونستمر في التقليب حتى يذبل البصل.
- ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من (الكمون، الملح، البابريكا، الفلفل الأسود ورشة من جوزة الطيب) مع التقليب.
- نضيف ملعقة كبيرة من معجون الفلفل وملعقة كبيرة من معجون الطماطم ونقلب المكونات جيداً وتترك على نار هادئة حتى تجف منها السوائل ثم نطفئ النار.
- لتحضير عجينة الكبة: في طبق عميق نضع كوبين ونصف من البرغل الناعم ونصف كوب من السميد الناعم ونقلب جيداً ثم نضيف كوبين من الماء الساخن ونغطي المكونات لمدة نصف ساعة.
- ثم نضع البرغل والسميد في العجان الكهربائي ونضيف نصف كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات وبيضة بحرارة الغرفة وملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر ونصف ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الملح ونزود كوب إلا ربع من الماء الفاتر بالتدريج ونعجن لمدة ١٠ دقائق حتى نحصل على عجينة طرية.
- نعجن العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ونشكلها كرة كبيرة، ثم نغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- نضع ملعقتين من عين الجمل المجروش على الحشوة ونقلب جيداً، ثم نحضر طبق به زيت ونخرج العجينة من الثلاجة.
- ندهن اليد بقليل من الزيت ثم نأخذ قطعة صغيرة من العجينة ونشكلها كرة متوسطة الحجم.
- ثم نقوم بعمل تجويف في المنتصف ونضع ملعقة صغيرة من الحشوة ونغلقها جيداً حتى تأخذ شكل الكبة المعروف.
- نضع الكبة بعد تشكيلها في صينية ونغطيها وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ولا تتفكك أثناء القلي.
- ثم نقليها في طاسة بها زيت غزير وساخن ثم نهدئ النار مع التقليب وتترك حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي خفيف.
- عند تمام النضج توضع في طبق وتقدم بألف صحة وعافية مع الأكلات المفضلة.
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