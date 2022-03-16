نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا ونحن بنحضر بطاطس الشيبسي بطريقة خاطئة تعلمي الطريقة الصحيحة مثل أكبر المصانع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل الكثير من السيدات ترفض شراء البطاطس الشيبسي من الخارج لصحة أطفالها البطاطس من ضمن الأكلات المحبوبة والمرغوبة من الجميع حيث أنك تستطيع أن تطهيها بعدة طرق مختلفة، ولن يختلف الطعم إلى الأسوأ بل بالتأكيد مذاق البطاطس سوف يكون رائع حيث يمكن أن تستخدم البطاطس في القلي عن طريق تقطيعها إلى أصابع وأيضا يمكنك أن تستخدم البطاطس في صنع صينية بطاطس بالدجاج، لكن هناك طريقة أخرى للبطاطس يصعب صنعها بطريقة جيدة وهى طريقة الشيبسي لكن فى هذا المقال سوف نتحدث عن الطريقة المثلى للشيبسي.

مكونات اللازمة لصنع بطاطس الشيبسي

عليك أن تحضر المكونات التي سوف نذكرها حتى تستطيع أن تصنع بطاطس الشيبسي بطريقة محترفة لذا قم بتحضير تلك المكونات الآتية:

احضر ماكينة مخصصة لتقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة جدا أو يمكنك أن تقطع البطاطس باستخدام السكينة وحاول أن تجعل السمك رفيع جدا.

احضر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق.

قم بتحضير أيضا الكمون والملح ويكون حسب الرغبة.

عليك أن تحضر النكهة التي سوف تعطي مذاق للشيبسي.

احضر من الثوم والبصل البودر حوالي نصف ملعقة صغيرة الحجم.

طريقة تحضير بطاطس الشيبسي

في البداية حتى تستطيع أن تحضر الشيبسي عليك أن تحضر ماكينة الشيبسي ثم عليك أن تتأكد من نظافة الماكينة ثم بعد ذلك ضع واحدة من البطاطس ثم قم بتشغيل الماكينة حتى يتم تحويلها إلى شرائح رقيقة.

بعد ذلك ضع في وعاء الدقيق والبهارات التي تم تحضيرها سابقا ثم قلب المكونات جيدا.

احضر رقائق البطاطس ثم ضعهم في وعاء الدقيق ويقلب جيدا حتى يتشبع كاملا.

بعد ذلك نضع طاسة على النار ثم ضعي بها الزيت حتى يسخن ثم قم بإسقاط رقائق البطاطس، وانتظر حتى يتحول إلى اللون الذهبي ثم بعد ذلك أخرجها وضعها في المناديل حتى تتخلص من الزيت الزائد.

فوائد البطاطس

وجدت بعض الأبحاث العلمية المحدودة أن تناول البطاطس مفيد لكل من مشاكل المعدة والسمنة ، حيث يتم استخدامها في مساحيق البروتين الممزوجة بالماء وتناولها للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث العلمي حول هذه الآثار لذا يجب عليك استخدام البطاطس بشكل صحي كي تستفيد من فوائده العديدة على الجسم والبشرة. تحتوي البطاطس على فيتامين ب وبعض الأحماض الدهنية مثل أوميجا 3 وبعض العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على تحسين وظائف المخ والخلايا العصبية ، كما تساعد على التخلص من الأرق والقلق والإجهاد والاكتئاب. تعد البطاطس من أشهر الأطعمة في العالم فهناك العديد من أنواع البطاطس والنباتات ، وأكثر من خمسمائة نوع تزرع في جميع أنحاء العالم وهي في الواقع غذاء صحي ولكن الكثير من الناس يعدون حتى تلك التي عادة ما تكون ممزوجة بالدهون مثل الجبن والزبدة والبطاطس البطاطس المخبوزة كما تحتوي على الكثير من فيتامين سي ومضادات الأكسدة ، وخاصة الأنواع الحمراء والوردية. تحتوي البطاطس على فيتامين ج وحمض الفوليك وبعض الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من السرطان وخصوصاً سرطان القولون كما أنها تعمل على حماية الخلايا من التلف والوقاية من الإصابة بالأمراض.

البطاطس المقلية

القلي العميق بالزيت هو طريقة طهي شائعة حول العالم وغالبًا ما تستخدمها المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة كطريقة سريعة وغير مكلفة لإعداد الطعام، تشمل الأطعمة المقلية الشهيرة البطاطس المقلية والتي بالرغم من مذاقها اللذيذ إلا أنها غنية بالسعرات الحرارية والدهون المتحولة، لذا فإن تناول كميات كبيرة يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

إن تناول البطاطس الطازجة والخالية من الشوائب آمن بشكل عام لمعظم الناس ولكن من ناحية أخرى ، تحتوي البطاطس أو البطاطس التالفة أو النيئة مع بعض البراعم على مواد كيميائية سامة لا تتحلل أثناء الطهي والتي قد ترتبط بظهور بعض الأعراض مثل الصداع ، الاحمرار ، الغثيان ، القيء ، الإسهال ، آلام المعدة ، العطش ، الأرق ، وقد تزيد من خطر الوفاة ويرجع ذلك إلى نقص المعلومات الكافية عن سلامة تأثيره على الجنين أو الرضيع.

أضرار الإفراط في تناول البطاطس

لا تحتوي البطاطس على دهون لكنها في الوقت نفسه تحتوي على كربوهيدرات وقليلة البروتين لذا فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض نسب الأنسولين مما يجعل الناس يشعرون بالجوع فور تناول الطعام مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي الي زيادة الوزن بشكل اسرع وصعبوه خسارته.

على الرغم من أن بعض أصناف البطاطس تعتبر عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم ، إلا أن هذا المؤشر ليس هو العامل الوحيد الذي يحدد تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم ؛ هناك عامل آخر يسمى الحمل الجلايسيمي ؛ عند تناول البطاطس ، يجب إضافتها إلى الأطعمة التي تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مع التحكم في الكمية التي يتم تناولها ، مثل تناول أي نوع آخر من الكربوهيدرات ، وطرق التحضير مثل تجنب القلي بالإضافة إلى مراقبة مستويات السكر في الدم.

طريقة عمل البطاطس المهروسة

نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المهروسة في المنزل بشكل سرسع وسهل وطعم ولا أروع تُسلق البطاطس في الكثير من الماء المملح ، وتُغلى ، ثم تُخفف النار وتترك لمدة 25 دقيقة. صفي البطاطس وضعيها في وعاء عميق واهرسيها بالشوكة يُضاف البيض المسلوق والملح والفلفل الأسود والثوم والبقدونس اهرسي الخليط يُشكل المزيج على شكل كرات باليد ويُقلى بالزيت الساخن في مقلاة على الموقد يصفى ويقدم على الفور.

يساعد تناول البطاطس المهروسة بالزبدة على الشعور بالشبع لفترات طويلة وذلك لأن البطاطس غنية بالألياف الغذائية.

تساعد البطاطس المهروسة بالزبدة الدماغ على العمل بشكل جيد طوال اليوم حيث تحافظ على مستوى جيد للجلوكوز في الدم.

طريقة عمل البطاطس البوريك

نصف كيلو من البطاطس المقشرة.

70 جراما من الزبدة.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

70 مليلترا من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

توضع البطاطس في قدر به ماء مملح حتى تغلي وتنضج بالكامل صفي البطاطس من الماء واهرسيها أضيفي الزبدة والحليب إلى البطاطس المهروسة واهرسيها يُضاف الملح ومسحوق الثوم ومسحوق الفلفل الحار على الوجه ويقلب جيدًا على نار متوسطة ارفعي المزيج عن النار وضعيه في طبق وقدميه.

يساعد تناول البطاطس المسلوقة في علاج الإسهال واستعادة صحة الجهاز الهضمي بعد فقدان العديد من العناصر الغذائية المهمة تعد البطاطس من الخضروات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف وعالية النشا خاصة عند تناولها بدون القشرة على هذا النحو فهي تساعد في علاج الإسهال الذي يمكن أن تفاقمه أنواع أخرى من الخضروات الغنية بالألياف. تحتوي البطاطس المسلوقة أيضًا على كميات عالية من البوتاسيوم والمعادن لتعويض البوتاسيوم المفقود أثناء الإسهال حيث تحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على 941 مجم من البوتاسيوم.

تعد البطاطس من أكثر المحاصيل انتشارًا في العالم ، ويجب أن تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية المختلفة لتوفير الطاقة ، والبروتين ، وما إلى ذلك لجسم الإنسان ، ويمكن تصنيع البطاطس في أشكال مختلفة اتبع الوصفة أدناه لتتعلم كيفية صنع بطاطس مقرمشة تشبه المطاعم.

تحتوي البطاطس على نوع خاص من النشا يسمى النشا المقاوم والذي على عكس الأنواع الأخرى من النشا لا يتم هضمه وامتصاصه بشكل كامل حيث يمر عبر المعدة والأمعاء الدقيقة لقد وجدت الدراسات أن النشا المقاوم يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بمستويات السكر في الدم لأن النشا المقاوم يساعد الجسم على التخلص من السكر الزائد وبالتالي يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم بعد الأكل.

كثير من الناس صغارا وكبارا يحبون رقائق البطاطس اللذيذة ومعظم الناس يشترون جاهزة ويأكلونها مباشرة من الرقائق في مجموعة متنوعة من الأطعمة ولكن مع هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل ستحصلين على بطاطس مقرمشة وجميلة كونها جاهزة ولذيذة فكل أم تريد تحضير طعام لأطفالها في المنزل وهو أكثر فائدة وصحة من الطعام الذي يتم شراؤه بالخارج.

فوائد البطاطس المحمرة