حضري كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بمكونات بسيطة في متناول الجميع

تعتبر كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، من الوجبات السريعة والسهلة والاقتصادية، لتوافر جميع مكوناته في أغلب المنازل، فهي تحتوي علي مذاق لذيذ ورائع ومختلف عن باقي الوجبات، وهي مفيدة ومغذية جداً للجسم، لأنها تحتوي علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم، وهي واحدة من الأكلات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويمكن تقديمها بجانب أطباق أخري مثل المعكرونة والصلصة، وهي من الوصفات المميزة في المطبخ العربي، والتي تناسب جميع الأذواق، وهي من الأطعمة المحببة لدي الكبار والصغار، وهي من أشهي وألذ الأكلات التي يمكن تحضيرها علي الغداء أو العشاء، وتعتبر من الوجبات الرئيسية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

تحتوي هذه الأكلة الشهية علي مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

ربع كيلو من اللحم المفروم.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

4 ثمرات من البطاطس المسلوق والمهروس.

معلقة صغيرة ملح.

بصلة كبيرة مبشورة.

كوب من البقسماط.

ربع كوب بقدونس مفروم فرماً ناعماً.

بيضة مخفوقة.

دقيق.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات بسيطة وسهلة لتحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:-

يتم مزج البصل المبشور واللحم المفروم معاً بواسطة اليد. ثم نضيف عليهم البطاطس المهروس، والملح والفلفل الأسود ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك نضيف البقدونس المفروم، إلي خليط البطاطس ويتم المزج جيداً. ثم نقوم بتشكيل كفتة البطاطس إلي أقراص، ثم يتم تقليبهما في الدقيق، وبعد ذلك يتم غمسها في البيض المخفوق. بعد ذلك نضع الأقراص في البقسماط، للتغليف من كل الجهات، ثم توضع الأقراص في صينية مدهونة بالزيت. ثم نضع الصينية في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، وتترك لمدة ربع ساعة تقريباً. بعد ذلك يتم تقليب الأقراص علي الجهة الأخرى، ثم تترك الصينية مرة أخرى في الفرن لمدة 10 دقائق أخرى. ثم تخرج الصينية من الفرن، وتترك حتي تهدئ قليلاً، ثم تقدم ساخنة بألف هنا وشفاه.

فوائد البطاطس للجسم

سوف نتعرف علي بعض فوائده الرائع للجسم وهي كالاتي:-