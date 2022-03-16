هاتي شويه فشار وضيفي رشه بيكنج بودر عمري ما تخيلت كل دا يطلع من رشه

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عمر شويل - جدة طريقة صنع الفشار بالبيكنج باودر نذكرك بالمكونات الصحيحة ونكمل الخطوات من خلال هذا المقال وفي نهاية الموضوع سر نجاح الفشار، واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل الفشار بالبيكنج باودر وأيضا كيفية عمل الفشار بالكرامل ومرقة الدجاج والجبن، كما أننا سوف نوضح في السطور القادمة سر نجاح الفشار.

طريقة عمل الفشار بالبكنج باودر

مقادير عمل الفشار بالكينج باودر تتكون من:

كمية مناسبه من ذره الفشار حسب الرغبة .

ملعقه صغيره بيكنج بودر .

ملعقة كبيرة زيت نباتي .

كوب سكر أبيض .

نصف كوب ماء .

طريقة تحضير الفشار بالبكنج باودر

حضري القدر المناسب وأضيفي الزيت النباتي وسخنيه على نار متوسطة حتى يسخن.

ثم نضع الفشار في الزيت ونقلب ونستمر في التقليب حتى يبدأ الفشار في النضج ثم نغطيه ونخفف الحرارة.

عندما تنضج حبة الفشار ترفع عن النار وتبريدها في وعاء آخر.

ثم نأخذ وعاءً آخر نضع كوبًا من السكر ونصف كوب ماء ونحميه على نار خفيفة ونقلب مع الاستمرار في التقليب حتى لا يحترق الكراميل ونقلب حتى يصبح قوام الكراميل سميكًا ولونه ذهبي.

ثم نضيف ملعقة من البيكنج باودر إلى الكراميل ونخلط جيدا حتى تمتزج البيكنج باودر مع الكراميل سنلاحظ بخّ الكراميل ونضاعف الكمية.

ثم نخرج الكراميل من النار ونضعه على الفشار ونقلب بملعقة لخلط الفشار والكراميل جيداً.

فشار الكراميل جاهز ويقدم على طبق.

الآن يمكنك بسهولة صنع فشار الكراميل في المنزل وتقديمه لعائلتك.

طريقة عمل الفشار بمرقة الدجاج

سخني ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في وعاء عميق على نار متوسطة وعندما يسخن الزيت أضيفي مكعبات مرقة الدجاج.

بعد ذلك نحرك مكعبات مرقة الدجاج جيداً حتى تمتزج بالزيت.

من الأفضل تفتيت مكعبات مرقة الدجاج قبل وضعها في الزيت.

يمكنك أيضًا استخدام توابل ماجي ثم إضافة كوب الذرة لتقليب الذرة جيدًا.

بعد تقليب الذرة جيداً في الزيت وتسخينها قليلاً، ننشر الذرة فوق الوعاء بالكامل، ونغطيها حتى تبدأ في التحول إلى حبات الفشار.

عندما تتحول الذرة إلى فشار نأخذ المقلاة بأيدينا من نهايات المقلاة ونرفع المقلاة عن النار قليلاً ونهز المقلاة للتأكد من وصول الحرارة إلى جميع حبات الذرة والحبوب غير المطبوخة جيدًا.

لقليها في قاع القدر ثم نضعها على النار مرة أخرى.

بعد بضع دقائق ستتحول جميع حبات الذرة إلى فشار نرفع المقلاة عن النار ونسكب الفشار مع ماجي في مقلاة الطعام ونقدمها.

طريقة عمل الفشار بالجنبة

مقادير عمل الفشار بالجنبة تتكون من:

كوب من الذرة.

ملعقتين من الزيت.

القليل من بهار الجبن.

رشه ملح.

يمكن إضافة القليل من الكاتشب حسب الرغبة.

أما طريقة تحضير الفشار بالجنبة فهي:

سخني الزيت على النار ورشي الملح.

عندما يصبح الزيت ساخناً نضيف الذرة ونغطي القدر ونقلب القدر باليد ونخفف النار في نفس الوقت لتجنب حرق حبات الفشار.

ينطفئ الغاز عند توقف صوت الفرقعة.

ثم نضيف بهار الجبن وصلصة الطماطم ونخلط جيداً ونقدم في وعاء.

سر نجاح الفشار

باستخدام كمية قليلة من الزيت يمكنك الاستمتاع بفشار صحي ولذيذ بدون الكثير من الزيت.

أضف ملعقتين كبيرتين فقط من الزيت لكل نصف كوب من الفشار لضمان أفضل النتائج.

التخزين المناسب للفشار يساعد التخزين المناسب للفشار على ضمان جودته لفترة طويلة دون إفساد.

أفضل طريقة لتخزين قرون الفشار هي تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وتخزينها في زاوية جافة لا تسخن مثل خزانة المطبخ.

تحتوي حبات الفشار على كمية قليلة من الرطوبة وعند تسخينها تطلق البخار من لب كل نواة مما يتسبب في انبثاق الحبات وتحويلها إلى الفشار الذي نحبه.

يمكن أن يؤدي تخزين الفشار في زاوية ساخنة مثل الثلاجة أو المنضدة إلى جفاف الفشار وفشله في النهاية.

مشاهدة ومراقبة الفشار ينضج.

يحترق الفشار بسهولة لكن يمكنك تجنب هذه الخطوة بمشاهدة المقلاة.

نضع الزيت وحبوب الفشار على نار عالية.

بمجرد أن يبدأ الفشار في الظهور قلل الحرارة وانتظر حتى تنفجر كل الفشار.

يتطلب استخدام الفشار الزيت المناسب حرارة عالية لذلك من المهم استخدام الزيت المناسب (مثل زيت الكانولا أو الذرة أو بذور العنب أو زيت عباد الشمس) بدلاً من زيت الزيتون أو الزبدة.

إذا كنت تريد الفشار الزبدي أضف الأخير بعد أن ينضج الفشار.

طريقة عمل الفشار بالشيتوس

مقادير الفشار بالشيتوس تتكون من: ذرة فشار “حسب الرغبة، 2 أو 3 ملاعق من الزيت، 3 ملاعق من الكاتشب، 1/2 ملعقة بابريكا، 1/2 ملعقة شطه.

أما طريقة التحضير فهي:

نقوم بإعداد الفشار بالطريقة التقليدية.

نأخذ وعاء ونضيف القليل من الزيت ونضعه على النار ونتأكد من وصوله لدرجة الحرارة المناسبة.

أضف أكبر قدر ممكن من الذرة وحركه جيدًا وقم بتغطية القدر بإحكام. خذ طبقًا كبيرًا وقم بإزالة الفشار كله.

في نفس المقلاة أضيفي 2 إلى 3 ملاعق كبيرة زيت ثم 3 ملاعق كبيرة معجون طماطم و 1/2 ملعقة كبيرة بابريكا و 1/2 ملعقة كبيرة فلفل حريف حسب الرغبة.

ضعي المكونات على نار خفيفة واستمري في التقليب حتى تمتزج المكونات جيدًا.

نأخذ الفشار المحضر مسبقًا ويوضع فوق المكونات السابقة مع التحريك باستمرار حتى تتماسك جميع المكونات.

بعد التأكد من خلط جميع المكونات جيدًا ضعها في الطبق الصحيح وستحصل على الفشار بنفس طعم وطريقة “شيتوس” ولكن بطريقة صحية ومضمونة.

اخلطي الزبدة والماء والسكر في قدر كبيرة وضعي القدر على الموقد.

اترك القدر يغلي لمدة أربع دقائق.

ضع الفشار بنكهة الزبدة في وعاء عميق وعميق.

نرفع مزيج السكر والزبدة عن النار ويصب فوق الفشار مع تقليب الفشار جيداً حتى يتم تغطيتها بالكامل بالمزيج الحلو.

قسّمي الفشار الحلو على أطباق منفصلة اتركيه ليبرد قليلًا وقدميه ساخناً.

فشار بنكهة الزبدة والعسل

المقادير تتكون من: زيت نباتي، يغطى قاع الحلة ½، كوب ذرة فشار 60 جرام، زبدة 1 ملعقة كبيرة، عسل نحل ¼ كوب سكر.

أما طريقة التحضير فهي:

نضع الزيت والفشار في وعاء متوسط ​​الحجم وغطيه.

ضعي القدر على نار متوسطة حتى تنفجر حبات الذرة ثم ارفعيها عن النار عندما يكون هناك فرقعة واحدة في الثانية.

صب الفشار في وعاء وإزالة الحبوب غير المفرومة.

يُمزج الزبدة والسكر والعسل في قدر.

سخنيهم حتى يذوب السكر ثم اتركي الخليط حتى الغليان ثم ارفعيه عن النار.

يُسكب المزيج فوق الفشار ويُقلب حتى يتغطى ويُضاف كل حبات الفشار.

يُسكب الفشار في صينية مبطنة بورق حتى يبرد قبل التقديم.

طريقة عمل الفشار بالبيتزا

المقادير تتكون من:

ثلث كوب من ذرة الفشار.

فص من الثوم المهروس.

أربع ملاعق كبار زبدة.

ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.

ربع كوب من الطماطم أو البندورة المجففة بالزيت والمصفاة بشكل جيد.

ملعقتان كبيرتان من جبنه البارميزان المبروشة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف.

أما طريقة التحضير فهي:

اعصري الطماطم مع بعض الزبدة والثوم حتى تحصلي على عجينة لطيفة.

سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة حتى تذوب.

ثم أضيفي الفشار.

قلبي الفشار بالزبدة ثم غطيها واطهيها على نار خفيفة حتى تنفجر الذرة.

عندما يهدأ الفشار أطفئ النار وضع الفشار في وعاء.

ثم تضاف الزبدة والجبن المبشور والأوريغانو المجفف ويخلط جيدا.

طريقة عمل الفشار بالجبن والفلفل الحار

المقادير تتكون من:

كوب ذرة فشار 200 جم.

ربع كوب جبن بارميزان مبشور 50 جم.

ربع كوب جبن موتزاريلا مبشور 50 جم.

نصف ملعقة كبيرة زبد.

نصف ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

أما طريقة التحضير تتكون من:

ضعي الزبدة في قدر وسخنيها على نار متوسطة حتى تذوب.

ثم ضعي الفشار في القدر وغطيه واتركيه على نار هادئة حتى ينفجر مع التحريك من حين لآخر.

أطفئي النار ثم ضعي باقي المكونات المذكورة أعلاه وقلبي حتى تمتزج جميع المكونات.

طريقة عمل الفشار الحار بالجبن الشيدر

تخلص من الفشار غير المفروش.

يقطع الفلفل الأخضر إلى مكعبات ويصفى.

ابشر الجبن إلى قطع صغيرة.

قطعي الزيتون إلى شرائح واعصريه بيديك لإزالة السائل.

قسّم الفشار على أربعة أوعية يمكن تسخينها في الميكروويف.

رتبي الفلفل الحلو فوق الفشار في الوعاء ثم وزعي الجبن والفلفل والزيتون بالتساوي.

ضعي الأوعية في الميكروويف كل وعاء على حدة لمدة دقيقة وعلى أعلى درجة حرارة حتى تذوب الجبن.

طريقة عمل الفشار الملون

طريقة عمل الفشار الملون للأطفال، دلل أطفالك ودعهم يستمتعون بالفشار الملون للأطفال بنكهات فريدة وإليك الطريقة، كررنا مع الفشار المتبقي والسكر والماء البارد والأزرق والأصفر ثم وضعنا الفشار على طبق كبير وخلطنا المكونات حتى تمتزج جيدًا وتقدم.

المقادير تتكون من:

1 كوب سكر.

1/2 كوب ذرة فشار.

3/4 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ألوان طعام أحمر وأزرق واصفر.

أما طريقة التحضير فهي:

طريقة تحضير الفشار في الميكرويف

في وعاء زجاجي ضعي الزيت واستخدميه لتنظيف جميع جوانب الوعاء.

يُضاف الفشار ويُدهن في قاع الوعاء ويُحرّك المزيج حتى يتجانس بالزيت.

رشي الملح على الفشار ثم غطي الوعاء أو أي غطاء زجاجي.

ضعي الوعاء في الميكروويف لمدة دقيقتين ونصف.

قم بإزالة الفشار والقلب ثم قدمه لعائلتك وضيوفك.

المقادير تتكون من:

أما طريقة التحضير فهي:

ضعي الفشار في كيس بني كبير.

يُمزج السكر البني ومستخلص الفانيليا والسمن النباتي وشراب الذرة والملح في وعاء عميق أو طبق زجاجي وميكروويف لمدة ثلاث دقائق.

أخرجي الوعاء من الميكروويف وقلبي جيدًا ثم ضعيه مرة أخرى في الميكروويف لمدة دقيقة ونصف ثم أخرجيها وقلبيها مع صودا الخبز.

يُسكب المزيج فوق الفشار ويُقلب الكيس جيدًا حتى تمتزج كل الفشار مع المكونات ثم يُعاد وضعه في الميكروويف لمدة دقيقة وعشر ثوانٍ.

أخرجيها من الميكروويف وقلبيها ثم ضعيها في الميكروويف لمدة دقيقة وعشر ثوان.

نسكب الفشار على ورق الشمع ونتركه يبرد ثم يغطى.

تحضير خليط الفشار والحليب