طريقة تجهيز عجينة القطايف في البيت.. اصنعيها بالحجم الذي تريديه في البيت

طريقة تجهيز عجينة القطايف في البيت، تعد القطايف من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تقديمها وتناولها بشكل أساسي في شهر رمضان، حيث يقبل الكثيرون على شراء القطايف الجاهزة في هذا الشهر المعظم وتناولها بعد الإفطار، ويتم إعداد القطايف بطرق متعددة فلا يمكن اقتصار عملها على طريقة واحدة، لذا قررنا أن نستفيد عن أهم المعلومات التي تساعد في عمل القطايف بشكل صحيح وتخرج لنا نتيجة مذهلة ومذاق ممتاز وذلك من خلال متابعتك للسطور التالية.

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مقادير عجينة القطايف

إحضار مقدار كوب واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقتان من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

ملحقة واحدة من خميرة الخبز.

رشة صغيرة من الملح.

إحضار مقدار من الماء.

طريقة تحضير عجينة القطايف

في إناء واسع نضع كلا من الدقيق والملح والسكر ونقلب البيكنج بودر بهذه المكونات. ننزل بالماء بشكل تدريجي على المكونات السابقة حتى نتأكد أن كافة المكونات اختلطت ببعضها جيد، وحصلنا على عجينة لينة سائلة. نحضر طاسة لا تلتصق ونضيف إليها العجينة بكمية قليلة وننتظر حتى تبدأ بأخذ اللون المناسب. يتم إخراج القطايف من الطاسة ووضعها في مكان ما حتى تبرد.

طريقة عمل القطايف بالقشدة

علينا إحضار هذه المكونات من أجل إعداد القطايف بالقشطة:-

إحضار ربع كيلو قطايف.

إحضار كوب واحد من اللبن.

نصف كوب من الكريمة ويجي أن تكون سائلة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة ونصف من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير