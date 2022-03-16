مخلل الطماطم المشطشط الشهي بالثوم بطريقة سهلة وبسيطة

يعتبر مخلل الطماطم من أنواع المخللات الشهية، والتى تقدم بجانب الأكلات المختلفة كنوع من المقبلات المفيدة والمغذية ، وذلك للإستفادة من فوائد الطماطم المتعددة لجسم الإنسان، فهو عبارة عن طماطم مقطعة ومضاف عليها مزيج من الثوم المفروم والشطة والكمون والملح وعصير الليمون لكى تعطيها طعم ونكهة التخليل، ولابد من تركها فترة من الوقت لكى تأخذ طعم التتبيلة الجميل ولو كانت الثمرة كبيرة تحتاج الى وقت أكبر فى التخليل وهو من السهل عمله فى المنزل، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مخلل الطماطم المشطشط بالتفصيل.

مكونات مخلل الطماطم المشطشط

يتكون مخلل الطماطم المشطشط من مكونت بسيطة جداً وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الطماطم.

عصير ليمون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الشطة.

٤ فصوص من الثوم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

حزمة من البقدونس المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مخلل الطماطم المشطشط سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي:

فى وعاء كبير نضع الطماطم ونغسلها جيداً ثم نصفيها من الماء كويس. نقوم بتقطيعها الى اربع بدون فصلها عن بعض أو نقوم بعمل فتحات بها من جانب واحد. فى الهون أو الكبة نضع الثوم والشطة والكمون والملح ونهرسهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم عصير الليمون ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نقوم بحشو الطماطم بهذا الخليط ونضعها فى عبوة محكمة الغلق أو فى برطمان ثم نضعها فى الثلاجة. نتركه فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديمها. بعد ذلك نضعه فى طبق التقديم ونرش عليه البقدونس المفروم ويقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد الطماطم

تحتوي ثمار الطماطم على العديد من الفوائد للجسم سوف نتعرف على بعضها فيمايلي: