لماذا يضعون الرمان على النار.؟ فكرة جهنمية هائلة لن تصدقي النتائج جربيها بنفسك

الرمان من الفواكه التي لها أهمية كبيرة للجسم فبجانب طعمة اللذيذ فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامنيات ويساعد في علاج العديد من الأمراض منها امراض القلب, ودائماً ما يتم تناول الرمان كما هو او إضافته في سلطة فواكة او الي بعض الأكلات, ولكن ماذا اذا وضعنا الرمان على النار, ويعد دبس الرمان من افضل المكونات التي يمُكن إضافتها ويمُكن تحضيرهُ بسهولة في البيت بدلاً من شراءُ بمبالغ كبيرة من المحلات, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل دبس الرمان في البيت بكل سهولة عن طريق وضع الرمان على النار.

طريقة عمل دبس الرمان

دبس الرمان من أفضل أنواع الصوصات التي يُمكن استخدامها في العديد من الوصفات في المطبخ وهو مكون أساسي مع المشويات, ويتم شراءُ دبس الرمان من المحلات بمبالغ كبيرة ولكن مالا يعرفه الكثير انه يمكن تحضيره في البيت بسهولة, ويمكن تحضيره عن طريق وضع ثمرة الرمان على النار، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:-

يتم تفصيص كمية من فصوص الرمان وبعد ذلك يتم وضعها في الخلاط وخفقها حتى يصبح قوامها ناعم مثل العصير.

يوضع عصير الرمان في إناء على النار ويقلب حتى يغلي وتتبخر الماء الموجودة به ويصبح القوام أثقل.

يضاف علي الرمان كوبان من السكربالتدريج مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر.

يتم اضافة كوب من عصير من الليمون.

يقلب الخليط حتى يصبح القوام ثقيل وبعد ذلك يرفع من علي النار ويترك حتى يبرد.

يتم وضع دبس الرمان في زجاجة ويتم حفظها في الثلاجة.

ما هي أهمية تناول عصير الرمان