نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاطس المطاعم المقرمشة والصحية في البيت دون أن تشرب زيت بطعم يجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاطس المطاعم المقرمشة والصحية، من الأكلات المميز التي يحبها الكبير والصغير البطاطس ويتم تحضيرها بالكثير من الطرق المختلفة، ولكن من الطرق التي يفضل تناولها بها مقلية ولكن تبحث الأمهات عن طرق تحضيرها في المنزل بطريقة صحية بالقليل من الزيت للحفاظ على صحة أسرتهم، سوف نوضح لكم طريقة عمل بطاطس المطاعم المقرمشة والصحية.

بطاطس المطاعم المقرمشة والصحية بدون ما تشرب زيت

عليك إختيار نوعية بطاطس جيدة للقلي، ثم عليك تقطيع البطاطس لشرائح كبيرة الحجم، ثم قومي بغسلها جيداً للإزالة أي أوساخ بها، في وعاء قومي بوضع البطاطس وأضيفي إليه ثلاث ملاعق من الخل وملح وفلفل أسود وكمية مناسبة من الماء ، عليك ترك البطاطس في الخليط لمدة ربع ساعة، ثم عليك تصفيته جيداً من الماء ثم قومي بوضع مقلاة على النار وضعي فيها كمية من الزيت، وقومي بتحمير البطاطس حتي تصل للون الذهبي، ثم قومي بإخراج البطاطس من المقلاة ووضعها على مناديل المطبخ للتخلص من أي زيوت به.

أسهل طريقة لعمل البطاطس المقرمشة بدون زيت

عليك تحضير كمية مناسبة من البطاطس، ثم قومي بوضع كمية من الماء على النار وضعي فيها الخل والملح، وعليك تقطيع البطاطس إلي شرائح متوسطة الحجم، ثم قومي بوضع البطاطس في الماء بعد أن يغلي الماء جيداً، ثم قومي بإخراج البطاطس وتصفيتها جيداً من الماء، بعد أن تستوي نصف سوي وحفظ البطاطس في أكياس الطعام وإخراجها عند الرغبة في قلي البطاطس، وعند قلي البطاطس ستصبح مقرمشة بسبب حفظها في الفريزر وتشرب القليل من الزيت.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في البيت بالخطوات

المكونات

حبتان من البطاطس.

بيضة.

القليل من الدقيق.

ملعقتين من القشطة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

زيت ذرة.

طريقة التحضير

عليك وضع مقلاة على النار بها كمية من الزيت، نقوم بقلي البطاطس نصف قلي نقوم بتصفيه البطاطس جيداً من الزيت ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم نقوم باخراجة من الثلاجة، ثم نقوم بخلط البيض والقشطة والفلفل الأسود، نضع البطاطس في الخليط ثم نخرجها ونضعها في الدقيق ثم نقوم بقليها في الزيت حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراجها وتقديمها بالشكل الذي ترغبين فيه.