نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فتة الشاورما الشهية بطعم وتكات المطاعم السورية الشهيرة في المقال التالي
الأكلات السوري أصبحت تغزوا جميع المطابخ العربية وخاصاً المطابخ المصرية ومن أشهر أكلاتها الشارما وعندما تجتمع الفتة مع الشارما تعطي طعماً خاص رائع، وتختلف تحضير الفتة من كل بلد عن الأخري ومن أشهر الفتات الفتة المصرية، التي لا يختلف أحد عن تناولها، فته الشاورما نوعنان بالدجاج واللحمة.
طريقة عمل فتة الشاورما الدجاج واللحم بطعم المطاعم السورية
الفتة أنواع كثيرة وهي تعد نوع من أنواع المقبلات الشهية، وتتكون الفتة السوري من عده طبقات لذيذة والطبقة الأولى من العيش المحمص السوري، أما الطبقة الثانية فهي الأرز البسمتي أو من الممكن تحضيره بالأرز المصري قصيرا لحبه، أما الطبقة الثالثة قبل الأخيرة الشاورما الدجاج أو اللحم، وأخيراً الزبادي وسلطة الطحينة، وأصبحت تعد بالعزائم بجانب الوجبات الأخري.
طريقة عمل فتة الشاورما بالدجاج
المكونات
- نصف كيلو صدور دجاج منزوعة الجلد مقطعة شرائح رفيعة بالطول.
- كيس عيش شامي أو سوري حسب الرغبة.
- 2 كوب بسمتي ذهبي مغسول ومنقوع.
- 4 كوب مرقة دجاج.
- ملعقة صغيرة كركم.
- ملعقة صغيرة كاري.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتان كبيرة سمن أو زبدة.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
توابل الشاورما
- ملعقة كبيرة زعتر.
- ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون.
- ربع ملعقة صغيرة سكر.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ربع كوب خل أبيض.
مكونات تزين الشاورما
- بصلة مقطعة جوانح رفيعة.
- حبة فلفل رومي مقطعة شرائح رفيعة.
- ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
- حبة طماطم مقطعة شرائح ومنزوعة البذر.
مكونات صوص التزين
- علبتان زبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة مايونيز.
- ملعقة كبيرة طحينه الخام.
- رشه ملح.
- أربع فصوص ثوم مفرومة.
- ربع كوب خل أبيض.
- ربع كوب ماء.
طريقة التحضير
- نغسل صدور الدجاج ونتركها تصفي تماماً من الماء، ثم نحضر وعاء عميق.
- نضع جميع التوابل بالوعاء ونضيف شرائح صدور الدجاج ونقلبهم مع الزيت والخل ونتركهم بالبراد نصف ساعة على الأقل.
- نقطع العيش بالسكين أو المقص شرائح متساوية بالطول، ثم نقطعها مربعات بالتساوي، ثم نضعهم في صينية ونضعهم تحت الشواية نقلبهم بين الحين والأخر حتي يصبح لونهم ذهبي، ونتركهم جنباً.
- نغسل الأرز جيداً ونصفيه ثم نضع حلة عميقة على النار ونضيف السمن والزيت ونضيف الأرز ونشوحه.
- نضيف رشه الملح والكركم والكاري ونقلب الأرز حتي يصبح لونه أصفر، نضيف شوربة المرقة على الأرز.
- نخفض النار عندما يتشرب الأرز، ونتركه حتي ينضج.
- نضع طاسة على النار ونضيف ملعقتان كبيرة من الزيت ضعي شرائح الدجاج المتبل وقلبيه لمدة دقيقتان.
- ضيفي شرائح البصل وقلبيه مع الشاورما حتي يدبل ثم ضيفي الفلفل الرومي وشرائح الطماطم.
- أتركي الشاورما حتي تنضج، ثم ضيفي البقدونس وقلبيه جيداً.
- ضعي مكونات الصوص في وعاء عميق ثم ضيفي الخل وقلبيهم جيداً ضيفي الماء بالتدريج أذا لزم الأمر.
- أحضري سيرفس التقديم وضعي كمية مناسبة من الأرز ورصي الخبز المحمص على الطبق.
- ضعي الشاورما على الأرز ووزعيها بالتساوي، ثم زينيها بالصوص وصبي باقي الصوص في بولات.
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