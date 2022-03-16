ضاع عمرنا بنعمل الكرنب غلط.. طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب لو جربتيه مش هتعملي غيره

طريقة عمل المحشي بالحليب من الطرق التي تبحث عنها كل ربة منزل تؤيد أن تتنوع في وصفات عمل المحاشي من الخضار الورقي ومن أبرز تلك الوصفات المتميزة وصفة من المحشي يتم عملها من خلال الاستعانة بمدار معين من الحليب وهذا ما سنتابعه من خلال التقرير الآتي الكامل عن الوصفة وأهمية أن يتم وضع الحليب على المحشي حيث أن هناك العديد من الفوائد لتلك الوصفة المطبخية المبحوث عن طريقتها من قبل كل ربة بيت، وهذا ما سنعرض أهم مكوناته وخطواته فيما يلي من تلك السطور المقبلة.

طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب

طريقة عمل المحاشي الورقية من الحليب من الممكن أن تتم بعد أن توفري كل المكونات الأساسية لعمل المحشي من الملفوف، ومن خلال الآتي سنوضح لك مكونات لا غنى عنها للحصول على الملفوف بشكل أسرع، وعمله بكل سهولة مع بيان أهم فوائد تلك الوصفة، ومن الممكن أن يتم عمل تلك لوصفة من خلال الاتباع لما يلي، من بين أهم المكونات الأساسية ما يلي في النقاط القادمة:

ورق الكرنب المراد لفه.

خليط الأرز بالصلصة.

بهارات مشكلة.

بصل مبشور.

ثوم مهروس.

عدد كوبين من الحليب.

ملح وفلفل أسود.

قدر ملائم.

خطوات تحضير محشي الكرنب بالحليب

الوصفة من الممكن أن تقومي بالتحضير السريع لها وهذا من خلال الاستعانة بالخطوات الأساسية لعمل تلك الوصفة والتي نذكرها فيما يلي:

قومي بسلق الورق بكمية وفيرة من الماء مع الكمون.

بعد ذلك أحضري البولة الملائمة ومن ثم ضعي فيها الأرز مع التوابل ولصلصة والبقدونس والشبت.

الخطوة التالية تكون من خلال الاستعانة بالورق المتوفر ويتم وضع الخليط والحشو للورق باستعمال أي طريقة سريعة سواء بالشوكة أو بالمقص وغيرها.

بعد إنجاز لف الورق يتم وضع الملفوف بوعاء ملائم مع إضافة كوبين من مكون الحليب والتسوية فوق نار هادئة.

فوائد الكرنب

تعتبر من الوصفات الشتوية وتناولها يعطي قدر كبير من الطاقة.