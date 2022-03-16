صينية الباذنجان بالبطاطس بطريقة سهلة واقتصادية وصحية وبمذاق لذيذ

صينية الباذنجان بالبطاطس ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الفطور أو العشاء أو الغداء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية الباذنجان بالبطاطس بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات صينية الباذنجان بالبطاطس

تتكون صينية الباذنجان بالبطاطس من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 حبة بطاطس مقطعة مكعبات مقلية.

3 حبات باذنجان مقطعة مكعبات.

100 جبن كريمي.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفرومة ناعم.

علبة تونة قطع خالية من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

100 جم جبن كريمي.

3 بيضات.

مقادير الصلصة

حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم.

2 حبة طماطم كبير الحجم مفروم في الخلاط.

زيت نباتي.

3 فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر في المنزل بدلا من شرائها).

فلفل أسود.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل صينية الباذنجان بالبطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: