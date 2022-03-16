طريقة عمل العجينة الهشة للبيتزا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة ونتيجة رائعة

العجينة الهشة للبيتزا ، يتم تحضيرها بمكونات بيتزا وطريقة سهلة وهي تتميز بقوام هش، كما أن البيتزا من الوصفات المفضلة لدي الكثيرين، ويمكن إعدادها بطرق مختلفة ومكونات متنوعة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل صينية دجاج بالبصل والليمون، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العجينة الهشة للبيتزا.

مكونات العجينة الهشة للبيتزا

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

عدد ٤ كتب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العجينة الهشة للبيتزا وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط ألماء الدافئ مع الخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونقلب جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح، ثم نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

بعد ذلك نقوم بدهن العجينة بالزيت ونضعها في إناء.

ثم نقوم بتغطيتها ونتركها حتي تختمر لمدة ساعة.

ثم تكون العجينة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وتناولها مع البيتزا مثل صوص الجبنة الرومي أو الباربكيو.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.