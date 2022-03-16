كريم النشا والقرنفل أقوي كولاجين طبيعي يفتح البشرة ويزيل تجاعيد 20 سنه

كريم النشا والقرنفل من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، كما تدخل في كثير من مستحضرات التجميل التي تخص البشرة، ويحتوي على فوائد مذهلة للبشرة، حيث يعمل على إزالة التجاعيد في دقائق ويمنح البشرة النضارة والحيوية ويحافظ على سلامة الجلد، ويساعد على توحيد لون البشرة، ويزيل البثور السوداء العالقة داخل المسام الواسعة، وهو رائع في إزالة الخطوط البيضاء الرفيعة التي تشوه مظهر البشرة وتجعلها تبدو أكبر سنًا، ويزيل التصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس الضارة ويقضي عليها نهائياً، ويعمل على تغذية البشرة ويساعد على تدفق الدم للوجه مما يزيد من نضارته وإشراقه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على حل جميع مشاكل البشرة ويقضي عليها نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم النشا والقرنفل السحري

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من حبات القرنفل.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل أقوى كولاجين طبيعي يفتح البشرة ويزيل التجاعيد في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء العادي، وماء الورد، والقرنفل، ثم نقلبهم مع بعض. نضع الوعاء على النار لمدة عشر دقائق حتى يغلي جيدًا. نرفع الوعاء من على النار ونصفيه تمامًا ونتركه جانبًا حتى يبرد. نقوم بإضافة النشا على ماء القرنفل ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على البخار، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه الفازلين، ثم نقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم تمامًا.

طريقة استخدام كريم النشا والقرنفل على البشرة

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة وضع الكريم على البشرة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه جيدًا.

نقوم بعمل حمام ماء من البخار للوجه لمدة عشر دقائق حتى تتفتح المسام جيدًا.

نمسح الوجه من البخار وندهن الكريم على الوجه، ثم ندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم.

نترك الكريم على الوجه مدة عشرين دقيقة حتى يجف تمامًا، ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

يفضل وضع الكريم على الوجه قبل النوم مباشرةً حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة.

يفضل استخدام الكريم على البشرة يوميًا حتى نحصل على بشرة جميلة وصافية وبدون تجاعيد نهائيًا.

ماسك العسل والقرنفل لتبييض البشرة

يحتوي الماسك على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نقوم بخلط ملعقة من القرنفل، وملعقة من النشا، وملعقة من العسل ونقلبهم مع بعض. نقوم بدهن الوجه بالخليط وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الخليط. نترك الكريم على البشرة لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. يفضل وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد القرنفل للبشرة

هناك عدة فوائد يحتوي عليها القرنفل وهى كما يأتي:-