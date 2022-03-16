بسكوت الفول السوداني بطعم رائع ولذيذ وبمكونات سهلة وبسيطة

بسكوت الفول السوداني ، هو من أنواع البسكوت السهلة والبسيطة التي تمتاز بمذاق ناعم يذوب بالفم فهو بسكويت يتم تحضيره بنكهة رائعة تحتوي على الشوكولاتة، يتم تجهيزه خلال دقائق معدودة فهو لا يحتاج إلي الكثير من الوقت، ومكونات بسيطة جداً تشبه مكونات أي بسكوت عادي ولكنها تختلف من حيث النكهات والإضافات، ويمكن تقديم البسكوت في العديد من المناسبات، أو يمكن تحضيره للأسرة بشكل يومي على وجبة الإفطار مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب أو القهوة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات عمل بسكوت الفول السوداني بكل سهولة داخل المنزل.

مكونات عمل بسكوت الفول السوداني

يتكون البسكوت من مكونات بسيطة جداً وأغلبها متوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق (أو حسب احتياج العجينة).

بيضة.

صفار بيضة فقط ونحتفظ بالبياض لدهن الوجه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة صغير من مسحوق الخبز.

2 ملعقة كبيرة من حبوب الشوكولاتة الصغيرة (شوكولاتة شعيرية).

ربع كوب من الزيت (60 مل).

ربع كوب من الزبدة المذابة (60 مل).

نصف كوب من السكر( 120 جرام).

للوجه

بياض بيضة.

فول سوداني مجروش.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكوت الفول السوداني بطريقة سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء متسع ونضع به البيضة ونضيف لها صفار بيضة فقط ثم نضيف رشة من الملح ونضيف الفانيليا والسكر. ثم نخفق المكونات بالمضرب اليدوي حتي تتجانس المكونات تماماً، ثم نضيف الزيت والزبدة المذابة ونستمر في الخفق. نخلط الدقيق مع مسحوق الخبز ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق، ونقلب المكونات بالملعقة حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نجمع العجينة باليد حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة، ثم نضيف إليها الشوكولاتة ونقلب المكونات.

طريقة التشكيل

قبل تشكيل العجينة نقوم بوضع الفول السوداني في طبق ونجهز بياض البيض. ثم نقوم بتشكيل الخليط إلي كرات صغيرة بالحجم ثم نضغط عليها قليلاً باليد حتي تصبح شبه القرص. نقوم بغمز القرص في بياض البيض من جهة واحدة ثم نقوم بغمزه في الفول السوداني. ثم نضع البسكوت في صينية مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بين كل قطع والأخرى. ندخل البسكوت فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية، حتي ينضج ويأخذ لون ذهبي من أسفل. نخرج البسكوت من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً، ثم يرص في طبق التقديم بألف هنا وشفا.

ملاحظات هامة

يفضل إضافة الدقيق تدريجياً حسب احتياج العجينة، لأن الكمية قد تزيد أو تنقص حسب نوعية الدقيق. نحرص على نخل الدقيق قبل الاستخدام ويفضل أن يكون نوع جيداً. يجب طحن الفول السوداني المستخدم نصف طحن لا نجعله ناعم جداً. يجب أن تكون الزبدة المستخدمة مذابة ويجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة عمل كرات زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة