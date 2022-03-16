طريقة تحضير الحجازية الإسكندراني بطعم جنان لمحبين الحلويات

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طريقة تحضير الحجازية الإسكندراني اللذيذة بمجموعة من الخطوات السريعة، وتتكون من عدة مكونات مغذية وصحية جداً للجسم ومنها التمر والسميد الغني بالبروتينات والذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، وتعد من الحلويات المشهورة بدرجة كبيرة في المطابخ المصرية ويتم إعدادها في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والأعياد الأساسية، واليوم سوف نعرض على جميع مشاهدين موقع ثقفني الإخباري مكونات عمل الحجازية الإسكندراني وطريقة تحضيرها من البداية غلى النهاية بكل سهولة ويسر.
مكونات عمل الحجازية الإسكندراني
تعتبر مكونات عمل الحجازية الإسكندراني من المكونات التي تدخل في عمل كثير من الحلويات وهي كما يلي:-
- ٢ كوب من دقيق السميد.
- الخميرة الفورية ( ٢ ملعقة كبيرة ).
- ٢ كوب من الدقيق الأبيض.
- رشة من الملح.
- كوب ونصف من السمنة.
- ٤ ملاعق كبيرة من السكر.
- ٢ كوب من الماء.
- نصف كوب من الزيت.
مكونات الحشوة
- ٢ كوب من دقيق السميد.
- ٤ ملاعق كبيرة من القرفة.
- ٢ كوب من السكر.
- ماء للعجن على حسب الحشوة.
طريقة تحضير العجينة والحشوة
تتم طريقة تحضير العجينة وحشوتها في أقل وقت ممكن فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل وهي كالآتي:-
- نخلط الدقيق الأبيض مع دقيق السميد في وعاء العجن ونضيف عليهم ملعقتين الخميرة الفورية ورشة الملح والسكر ونقلب.
- ثم نضيف على المكونات السابقة كوب ونصف السمنة ونصف كوب الزيت ونبسهم مع بعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الماء بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها حتى ترتاح لمدة قليلة للقيام بتحضير الحشوة.
- لتحضير الحشوة نحضر وعاء ونضع به دقيق السميد والقرفة والسكر ونخلطهم مع بعض، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية سهلة الفرد.
- بعد ذلك نقسم العجينة الأولى إلى نصفين ونفرد واحدة منهم في صينية مدهونة ثم نفرد عليها حشوة السميد والقرفة.
- ثم نحضر صينية أخرى بنفس الحجم ونفرد على ظهرها العجينة الأخرى ثم نضعها على الطبقة الأولى والحشوة.
- نقوم بتقطيع العجينة على شكل مربعات ونضغط على كل مربع بالشوكة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٥٠ دقيقة حتى تنضج تماماً.
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