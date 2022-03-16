طريقة تحضير الحجازية الإسكندراني بطعم جنان لمحبين الحلويات

طريقة تحضير الحجازية الإسكندراني اللذيذة بمجموعة من الخطوات السريعة، وتتكون من عدة مكونات مغذية وصحية جداً للجسم ومنها التمر والسميد الغني بالبروتينات والذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، وتعد من الحلويات المشهورة بدرجة كبيرة في المطابخ المصرية ويتم إعدادها في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والأعياد الأساسية، واليوم سوف نعرض على جميع مشاهدين موقع ثقفني الإخباري مكونات عمل الحجازية الإسكندراني وطريقة تحضيرها من البداية غلى النهاية بكل سهولة ويسر.

مكونات عمل الحجازية الإسكندراني

تعتبر مكونات عمل الحجازية الإسكندراني من المكونات التي تدخل في عمل كثير من الحلويات وهي كما يلي:-

٢ كوب من دقيق السميد.

الخميرة الفورية ( ٢ ملعقة كبيرة ).

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

كوب ونصف من السمنة.

٤ ملاعق كبيرة من السكر.

٢ كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

مكونات الحشوة

٢ كوب من دقيق السميد.

٤ ملاعق كبيرة من القرفة.

٢ كوب من السكر.

ماء للعجن على حسب الحشوة.

طريقة تحضير العجينة والحشوة

تتم طريقة تحضير العجينة وحشوتها في أقل وقت ممكن فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل وهي كالآتي:-