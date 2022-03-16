ضاع عمرنا بنقلي السمك غلط.. طريقة قلي السمك بالماء بدون نقطة زيت هيبقي مقرمش وطعم ورائحة يجنن

السمك من بين أهم الوصفات التي تعطي السمك أفضل طعم، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل أفضل وصفة من السمك المحضر بطريقة القلي حيث تعتبر الأسماك المقلية من أكثر الوصفات المفضلة لدى الكثير من الناس، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتعرف على أهم المكونات الأساسية في تلك الوصفة وأهمية توفر كل مكون للحصول على أفضل نتيجة لوصفة السمك المميزة مع بيان أهم الخطوات الأساسية والتي ستساعدك في التحضير للوصفة وفي أقل وقت ممكن.

طريقة قلي السمك بالماء

من أهم الوصفات التي تساعد في عمل أفضل نوع من السمك المقلي هي تلك الوصفة القادمة والتي نتحدث عنها حيث توفر لنا الوصفة كمية السمك المقلي بطعم أفضل بسبب تلك المكونات المتميزة والتي سنعرضها فيما يلي من تلك السطور لمقبلة، ومن أهم تلك المكونات ما يلي، إليك أهم المكونات التي من الممكن أن يتم إحضارها لعمل أفضل وصفة من السمك المقلي سهل وسريع التحضير وبطعم متميز.

كمية السمك المراد قليها.

كوب من الماء.

نصف كوب من مكون الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ملعقة من البيكينج بودر.

رشة من البابريكا.

ملح وفلفل أسود.

رشة من الزنجبيل.

رشة من الشطة.

كيفية قلي السمك بالماء

قومي بإحضار بولة ملائمة ضعي فيها السمك مع ماء وخل وليمون.

في وعاء آخر ضعي الماء مع الدقيق مع النشا وبقية التوابل والمكونات.

يتم وضع السمك بعد تصفيتها في خلطة الماء وبقية المكونات.

ثم يتم بعد ذلك الحصول على السمك مغطى بطبقة مميزة ويتم القلي في الزيت، ولا بد من تصفيته تماما وإخراجه على سطح من المناديل الورقية لامتصاص الزيت الزائد، وينتج السمك بعدها مقرمش وجاهز للتقديم.

فوائد السمك المقلي