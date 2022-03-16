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من أكثر العصائر الطبيعية التي يحبها الجميع هو عصير سموثي الفراولة فهو عصير طبيعي وصحي للجسم حيث يمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المفيدة منها الفيتامينات والمعادن وذلك لأنه يحتوي على الحليب وهو مهم للجسم ويعتبر شهى ولذيذ. مكونات عمل سموثي الموز والفراولة: إحضار 4 حبات فراولة طازجة.

إحضار نص كوب حليب.

إحضار 1 حبة الموز.

إحضار 4 مكعبات ثلج.

نحضر سكر. طريقة التحضير: نقوم أولا بغسل الفراولة جيداً ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بتقطيعها إلي نصفين ووضعها فى الخلاط الكهربائي مع تقطيع الموز ايضا، ونضع عليهم الثلج والحليب ونضع سكر حسب الرغبه ونقوم بخلط المكونات جيداً. كما يجب أن نراعي أن يكون لدينا خليط متجانس ومناسب. نحضر أكواب الخاصة بالعصير ونقوم بصبه ويقدم جاهزاً وهو بارد. مكونات عمل سموثي موز بالفراولة والزبادي: 1 ثمرة موز.

3 ثمرة فراولة.

ربع كوب زبادي.

ثلج.

ماء. طريقة التحضير: أولا نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف به كل من الثلج والماء ونضع عليهم الموز ونخلطهم جيدا. ثم نضيف إلي العصير الفراولة والزبادي ونستمر بخلطهم جيداً حتى يكون عصير ناعم ليس بها قطع. بعد خلط المكونات جيداً نقوم بوضعها في اكواب التقديم وتقدم. من فوائد عصير الموز والفراولة: من بعض الفوائد المهم والخاصة بعصير الموز والفراولة هي أنه يحافظ على صحة القلب ويحميه من الأمراض، وأيضا الموز له فوائد عديدة منها أنه يعالج اضطرابات النوم ويحافظ على صحة الدماغ وبه نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة ويساعد على البشرة ونضارتها، ويقوي الجهاز المناعي. الفوائد الخاصة بالفراولة هى أنها تحافظ على صحة الإنسان من الإصابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية، وأيضا يعمل على الحفاظ من السكتة الدماغية، وتعالج الإمساك وتقي من الإصابة بالأمراض السرطانية وتضبط مستوي السكر في الدم وتكون مفيدة فى النظام الغذائي لأنها تخسر الوزن. واللبن معروف بفوائده العديدة التى منها أنه يعالج هشاشة العظام ويقوي الأسنان ويحافظ على مستوي الدم وأيضا يعالج الأمراض التي تصيب الأمعاء، ويخفض من مستوي الكوليسترول الضار، ويقوي الجهاز المناعي ويعالج أمراض كثيرة يمكن أن تصيب الجسم. عمر شويل - جدة طريقة عمل عصير سموثي الموز بالفراولة طعمه لذيذ وشهي على المعدة - ثقفني

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