نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقص فيتامين د يصيب بآلام في القدمين وأسفل الظهر والوركين والمفاصل إليك أطعمة تمد جسمك بهذا الفيتامين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعانى كثير من الأشخاص من نقص فيتامين د بالجسم، بسبب عدم تناول الوجبات الغذائية المفيدة للجسم والغنية بفيتامين د وعدم التعرض لأشعة الشمس، حيث أن نقص فيتامين د بالجسم قد يسبب هشاشة شديدة فى العظام مع تعرض العظام للكسر، لذا لابد من الإتباع مع طبيب وتناول الوجبات الصحية الغنية بفيتامين د لحماية العظام من الكسر، حيث أن أكثر الفصول التى يعانى منها الأشخاص من نقص فيتامين د بأجسامهم أشهر الشتاء، لضعف ضوء أشعة الشمس بالنسبة لفصل الصيف، لذا حرصنا أن نوضح لكم أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د والتى تساهم على رفع نسبة فيتامين د بالجسم.

أطعمة غنية بفيتامين د

منذ قدوم فصل الشتاء بدأ كثير من الأشخاص يعانون من التهابات وآلام المفاصل والعظام، نتيجة نقص فيتامين د بالجسم، وبدأ الجميع يبحث عن أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د والتى يساعد الجسم على تعويض نقص الفيتامين وحماية عظام الجسم من الكسور، خاصة أن فيتامين د من أكثر الفتيامينات الهامة للجسم لتكوين العظام، لذا سنوضح لكم الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين الهام.

1. سمك السلمون

يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من الزيوت المفيدة للجسم، والتى تمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة، وتعوض نقص فيتامين د.

2. سمك الماكريل

سمك الماكريل يحتوى على نسبة عالية من فيتامين د، حيث يمد الجسم نسبة عالية منه، ويقضى على هشاشة العظام.

3. زيت كبد الحوت

يمكن تناول ملعقة واحدة من زيت كبد الحوت بشكل يومي لتعويض حاجه الجسم لفتيامين د.

4. تناول البيض

البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين د بنسبة 15%، حيث يعطى الجسم فائدة عظيمة ويحمى العظام من الكسر.

5. تناول الحليب الطازج

ينصح الأطباء دائماً مرضى نقص فيتامين د بتناول الحليب الطازج بمقدار كوب أو كوبين فى اليوم، حيث يعطى الجسم طاقة عالية ومفيدة، ويعوض الجسم نقص فيتامين د.

6. سمك التونة

يعتبر سمك التونة من الأسماك الغنية بهذا الفيتامين أيضاً، يمكن تناوله مرة بالاسبوع أو مرتين، حيث ينصح به الأطباء لفوائده العظيمة فى تعزيز الدماغ والتركيز وتغذية الجسم وتعويض نقص فيتامين د.