اصنعي بنفسك خبز المقلاة السائل في عشر دقائق بقوام هش أحلى من الأفران

خبز المقلاة السائل ، من المخبوزات سريعة التحضير وتستطيع الأمهات القيام بصنعه بالمنزل بدل من شراء الخبز من الخارج بأسعار غالية الثمن، كما يمتلك الخبز بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بصنعه بكل سهولة في البيت، وهو من المخبوزات الجميلة التي تمتلك قوام هش وطعم ورائحة جميلة تجعل أغلب الناس يرغبون في تناوله بجانب الأطعمة والمشروبات الساخنة، وهو خبز رائع ويحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل خبز المقلاة السائل بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة.

مكونات خبز المقلاة السائل

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. 6 أكواب من الدقيق الفاخر. ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الزيت. ملعقة من الزبدة لدهن المقلاة. 4 أكواب من الماء الفاتر. عدد 2 طاسة متوسطة الحجم. ثلاث ملاعق كبيرة من نخالة القمح. ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز المقلاة السائل في عشر دقائق بقوام هش أحلى من المخابز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق وجميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض.

نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعض، ثم نقوم بإضافة الزيت ونقلب مرة أخرى.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على خليط ثقيل القوام غير متماسك.

ندهن وجه العجين بقليل من الزيت، ثم نغطيه بكيس من البلاستيك ونتركه حتى يختمر.

بعد أن يتضاعف حجم العجين، نقوم بإحضار المقلاة وندهنها بالزبدة ونرشها بخالة القمح.

نقوم بوضع العجين بالمقلاة ونقوم بتوزيعه جيداً، ثم ندهن وجه الخبز بالزيت.

نغطي المقلاة بكيس من البلاستيك ونتركها حتى يتضاعف حجم العجين مرة أخرى.

طريقة تسوية خبز المقلاة السائل

توجد بعض الخطوات يجب إتباعها حتى نحصل على خبز ذهبي جميل وهى كما يلي:-