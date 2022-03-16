طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي طرق ومورق يدوب فى الفم

طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت من الفطائر التي لها مكانة خاصة عند المصريين ويعشقون طعمه ويظل مميزا لهم مهما تناولوا أي نوع أخر من أنواع الفطائر، حيث أنه يتميز بمذاق السمن البلدي الرائع وحشواته المختلفة التي تميزه عن غيره، وقد ظهر الفطير المشلتت قديما وأصبح جزء أصيل من الثقافة المصرية واختصت مناطق الصعيد والأرياف بعمله بتقديمه، ونظرا لأهميته الاجتماعية الكبيرة لهم تقوم السيدات عادة بتقديمه للضيوف والأقارب وفى الزيارات العائلية تعبيرا عن الحفاوة ونوع من التهادي.

كما يقدم فى المناسبات المختلفة وحفلات الزفاف، ولأن الكثير من ربات البيوت تشتهى إعداد الفطير المشلتت كما يتم تقديمه فى الصعيد بكافة تفاصيله وبنفس مذاقه الرائع نقدم لكم طريقة عمل الفطير المشلتت بمكونات وخطوات بسيطة.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

مقادير الفطير المشلتت:

كيلو دقيق مخبوزات.

سمن بلدي طري.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة فانيليا.

ماء فاتر للعجن.

خطوات تحضير الفطير المشلتت الفلاحي بالسمن البلدي على أصوله

احضري وعاء اخلطي به جميع المكونات الجافة وقلبيهما معا لكى تتداخل مع بعضها.

قومى بإضافة الماء الفاتر تدريجيا إلى المكونات الجافة مع العجن باليد إلى أن تتشكل معكي العجينة.

استمري فى العجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة إلى أن يصبح قوام العجينة مطاطي.

قومى بلم العجين على شكل كورة وادهني الوجه بالزيت ثم غطى العجين بكيس بلاستيك وفوقة فوطة واتركيه لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل لكى يرتاح العجين.

رشي قليل من الدقيق على سطح العمل ثم ضعي عليه العجين وقومى بفردها باستخدام النشابة ثم افردي السمن البلدي الطري على وجه العجين بالكامل.

لفي العجينة على شكل رول ويمكنك تقطيع الرول بعد ذلك إلى عدة أجزاء لعمل أكثر من فطيرة، ثم غطى العجين مرة أخرى واتركيه ربع ساعة لكى يرتاح.

افردي العجين على سطح العمل بالنشابة على شكل فطيرة دائرية بحيث يكون سمكها متوسطة وليس رفيعا.

يجب أن تقومي بتسخين الفرن مسبقا قبل الخبز بربع ساعة على الأقل وعلى أعلى درجة حرارة.

ادهني صاج الخبز بالسمن ثم ضعي بها الفطيرة وادخليها إلى الفرن واتركيها لمدة عشر دقائق وأخرجيها عند تعلو وتصبح لونها ذهبي.

بعد إخراج الفطيرة رشي عليها القليل من الماء الفاتر بواسطة بخاخ ثم غطيها بفوطة نظيفة على الفور لتحتفظي بقوامها الهش.

يمكن أن يتم تقديم الفطير المشلتت بجانب العسل الأبيض أو العسل الأسود، أيضاً يتم تقديمه بجانب المش والجبنة القديمة.

طريقة عمل فطير الطاسة

فطير الطاسة سهل وسريع التحضير ولا يحتاج بذل أي مجهود، فقط حضري العجينة بنفس المكونات والخطوات السابقة، ولكن بدلاً من أخذ قطعة كبيرة من الدقيق وعمل الفطير قومي بأخذ قطع صغيرة وابدئي فى إحضار طاسة متوسطة الحجم وممسوحة بالقليل من الزيت أو السمن البلدي، وتوضع بها الفطيرة ويتم تغطيتها وتوضع على نار هادئة حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل ويتم تقليبها على الجهة الأخرى بين الحين والأخر لكى تنضج من الداخل وتصبح مورقة ودايبة وطرية.